Morbius filminden yeni tanıtım videosu! Morbius ne zaman vizyona girecek?

Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto'nun başrolünü üstlendiği Morbius için tanıtım çalışmaları yeni yılın ilk aylarında başlamıştı. Yazın vizyona girmesi planlanan film koronavirüs nedeni ile 2021 yılına ertelendi. Morbius filminin yönetmenliğini Daniel Espinosa üstleniyor, senaristliğini ise Matt Sazama ve Burk Sharpless üstleniyor.
YENİ TANITIM VİDEOSU GELDİ
Movieweb'in aktardığı bilgilere göre Sony'nin yaklaşan çizgi roman uyarlaması Morbius için yeni bir uluslararası fragmanın yayınlanmasının yanı sıra, baş yıldız Jared Leto, filmi tartıştığı ve hatta Morbius'un bilge bir webslinger ile bağlantılı olduğuna dair ipuçlarını verdiği yeni bir tanıtım videosu da yayınladı.
Filmin MCU'nun Örümcek Adam'ıyla bağlantısına dair ipuçları olsa da, hem ince hem de çok ince olmayan Leto, karakterin "genişleyen evrende" rolünü ilk kez ele alıyor.
MORBIUS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Morbius, tedavisi olmayan bir kan hastalığını, deneysel bir yöntem ile tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elektroşok terapisi ve vampir yarasaları ile iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Morbius'un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birçok zorlu durumla mücadele etmek zorunda kalan Morbius'un hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı vardır ve artık ışığı çıkması imkansızdır. Bu sorunların yanı sıra o, birçok insanüstü güce de sahip olur.
MORBIUS FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Morbius filminin Oyuncu kadrosunda Jared Leto, Michael Keaton, Adria Arjona, Matt Smith, Tyrese Gibson, Corey Johnson, Jared Harris ve Kadrolsha Ona Carole gibi isimler yer alıyor.
- Gerçek hayattan uyarlanan filmler: En iyi 30 film
- Justice League severlere müjde! Zack Snyder's yeni filmden fragman paylaştı
- Netflix'te Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu!
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın