Morbius filminden yeni tanıtım videosu! Morbius ne zaman vizyona girecek?

Başrolünde Jared Leto'nun yer aldığı Morbius filmi merakla bekleniyor. Filmin 19 Mart 2021'de vizyona girmesi bekleniyor. Jared Leto, filme dair ipuçlarını verdiği yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Video hem eski hem yeni görüntüler içeriyor...