Mortal Kombat 11 Spawn Karakteri Göründü

Warner Bros. Interactive Entertainment, NetherRealm Studios ve Intersport, Chicago'daki tarihi Park West tiyatrosunda Mortal Kombat 11 Pro Kompetition'ın şampiyonluk finali Final Kombat 2020'ye ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen en iyi 16 Mortal Kombat 11 oyuncusunu bir araya getiren turnuvada SonicFox, CGL NinjaKilla_212'yi yenerek Final Kombat 2020 kupasını ve 40.000 dolarlık birincilik ödülünü kazandı.
Etkikikte, heyecanla beklenen Spawn karakteri hakkında da pek çok detyay bilgi ortaya çıktı. Dahası, karakteri içeren bir de resmi oynanış videosu yayınlandı.
Spawn, 17 Mart'ta Kombat Paketi aracılığıyla (erken erişim) Mortal Kombat 11 kadrosuna, ardından 24 Mart'ta (geniş kapsamlı) katılacak. Kombat Pack sahipleri ayrıca 17 Mart'ta "Osh Tekk Vandal" Kotal Kahn, "Swashbuckler" Erron Black ve "Space Marine" Jacqui içeren yeni Matinee Skin Pack'in yanı sıra Spawn'dan ilham alan "Hellspawn" Jacqui Briggs karakter skin'ine erişebilecekler.
Bu arada, McFarlane Toys Spawn Mortal Kombat aksiyon figürü ilk kez Mortal Kombat 11'den ikonik görünümünü taklit ederek sergilendi.
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