Mortal Kombat Bir Kez Daha Sinemaya Geliyor!
Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Mortal Kombat, bir kez daha sinemaya uyarlanıyor.
- Barış Terun
Mortal Kombat hayranlarının uzun süredir merakla beklediği haber nihayet gerçekleşiyor. Efsanevi oyun serisi Mortal Kombat bir kez daha sinemaya uyarlanıyor. Yapımın çekimlerine yılın son aylarında Avustralya'da başlanacak.
Mortal Kombat, ilk kez 1995 yılında Paul W.S. Anderson'ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlanmıştı. İlk Mortal Kombat, gerek eleştirmenlerden gerekse izleyicilerden övgü kazanmıştı. Ne var ki 1997 yılındaki devam filmi tam bir faciaydı. Christopher Lambert başta olmak üzere pek çok oyuncu ikinci filmde yer almamış ve Paul W.S. Anderson yönetmenlikten çekilmişti. Doğal olarak Mortal Kombat II, gişede de dibi gördü.
Mortal Kombat hayranları için müjdeli haber nihayet geldi. Aquaman ve The Conjuring'den tanıdığımız ve yeni Mortal Kombat filminde de yapımcılık görevi üstlenecek James Wan, konuyla ilgili bizzat açıklama yaptı. James Wan yaptığı açıklamada, "Buradaki kilit nokta denemek ve iyi bir iş çıkarmak. Hiçbir şeyi aceleye getirmek gibi bir niyetim yok. Aquaman'den sonra Mortal Kombat için Avustralya'ya bir kez daha dönmek harika bir his olacak. Mortal Kombat'ın öyküsünü çok seviyorum. Mortal Kombat'ın renkli karakterlerine bayılıyorum. Bu filmin Enter The Dragon'un fantastik bir versiyonu olacağını söyleyebilirim. Harika bir ekiple çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Mortal Kombat'ın yönetmenlik koltuğunda Simon McQuoid oturacak. Avustralyalı Simon McQuoid, Resident Evil'in reboot sürümünün de yönetmenliğini üstleniyor.
Yeni Mortal Kombat da, orijinal yapımda olduğu gibi boyutlararası bir turnuvaya çekilen ve dünyanın kaderini elinde tutacak kahramanların mücadelesini ele alacak.
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