Mortal Kombat filmi ne zaman vizyona girecek? Tarih belli oldu

Mortal Kombat hayranlarının uzun süredir merakla beklediği haber geldi. İlk kez 1992 yılında yayınlanan ve o zamandan bu zamana birçok oyun ile karşımıza çıkan Mortal Kombat serisi filme uyarlanıyor.
Mortal Kombat filmi için ilk olarak 12 Mart 2021 tarihi verilmişti ancak film koronavirüs sebebiyle belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Birkaç kez ertelenen film için yeni vizyon tarihi belirlendi.
MORTAL KOMBAT FİLMİ NE ZAMAN VİZYONDA?
Mortal Kombat filminin vizyon tarihi Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımla duyuruldu. Sevilen oyunun film uyarlaması Amerika'da hem HBO Max üzerinde hem de sinemalarda 16 Nisan 2021 tarihinde izleyici ile buluşacak.
On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) December 14, 2020
Pcgamer'ın haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan WarnerMedia Studios ve Networks Group CEO'su Ann Sarnoff, "Warner Bros. Pictures Group'un bu yeni girişimi de dahil olmak üzere yaratıcı çözümler gerektiren benzeri görülmemiş zamanlarda yaşıyoruz. İnanın kimse filmleri bizden daha fazla beyaz perdeye geri döndürmek istemiyordur. Ancak çoğu sinema salonunun 2021 yılında düşük kapasiteyle çalışacağını da unutmamak gerekir" ifadelerini kullandı.
MORTAL KOMBAT FİLMİ OYUNCU KADROSU
Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor.
Güney Avustralya topraklarında geçecek olan filmin konusu ve kronolojideki yerine dair henüz bir detay verilmedi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın