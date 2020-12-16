Mortal Kombat filmi ne zaman vizyona girecek? Tarih belli oldu

Sevilen oyun serilerinden Mortal Kombat filme uyarlanıyor. Birkaç kez ertelenen film için yeni vizyon tarihi belirlendi. Aynı zamanda filmin resmi Twitter hesabından posteri de paylaşıldı. İşte Mortal Kombat filminin vizyon tarihi...

Mortal Kombat filmi ne zaman vizyona girecek? Tarih belli oldu

Mortal Kombat hayranlarının uzun süredir merakla beklediği haber geldi. İlk kez 1992 yılında yayınlanan ve o zamandan bu zamana birçok oyun ile karşımıza çıkan Mortal Kombat serisi filme uyarlanıyor.

Mortal Kombat filmi için ilk olarak 12 Mart 2021 tarihi verilmişti ancak film koronavirüs sebebiyle belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Birkaç kez ertelenen film için yeni vizyon tarihi belirlendi.

MORTAL KOMBAT FİLMİ NE ZAMAN VİZYONDA?

Mortal Kombat filminin vizyon tarihi Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımla duyuruldu. Sevilen oyunun film uyarlaması Amerika'da hem HBO Max üzerinde hem de sinemalarda 16 Nisan 2021 tarihinde izleyici ile buluşacak.

Pcgamer'ın haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan WarnerMedia Studios ve Networks Group CEO'su Ann Sarnoff, "Warner Bros. Pictures Group'un bu yeni girişimi de dahil olmak üzere yaratıcı çözümler gerektiren benzeri görülmemiş zamanlarda yaşıyoruz. İnanın kimse filmleri bizden daha fazla beyaz perdeye geri döndürmek istemiyordur. Ancak çoğu sinema salonunun 2021 yılında düşük kapasiteyle çalışacağını da unutmamak gerekir" ifadelerini kullandı.

MORTAL KOMBAT FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor.

Güney Avustralya topraklarında geçecek olan filmin konusu ve kronolojideki yerine dair henüz bir detay verilmedi.

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