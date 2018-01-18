Moto E5'in ilk görüntüleri sızdı!
Moto E4'ün devamı olması beklenen Moto E5'e ait ilk görüntüler, internete sızdı!
Moto E4, şu anda alabilecek en iyi bütçe telefonlarından biri ancak muhtemelen Moto E5 olarak adlandırılacak olan yeni model çok uzakta olmayabilir ve bu telefonun ilk görüntüleri internete sızmış olabilir.
MySmartPrice tarafından paylaşılan görüntü, Moto E4'e oldukça benzeyen ancak parmak izi okuyucusu arka kısma taşınarak Motorola logosu altına gizlenmiş, ama ön kısmındaki çıkıntıları pek fazla küçülmemiş bir telefonu gösteriyor.
Diğer detayların arasında ise muhtemelen metal bir kasa, hem ön hem de arka kameralar için flaş ve USB Type-C yerine bir mikro USB girişini içeriyor.
En büyük değişiklikler ise muhtemelen telefonun iç özelliklerinde olacak ancak henüz bu özellikler hakkında bir açıklama yapılmış değil. Buna rağmen Moto E5'in ne zaman yayımlanacağına dair bir fikrimiz bulunuyor ve bu fikir, yayınlanan görüntüde yer alan 3 Nisan tarihinden kaynaklanıyor. Başka bir deyiş ile telefonun 3 Nisan tarihinde resmi olarak tanıtılacağı tahmin edilebilir.
Bu tarih, Moto E4'ün Haziran yayımının üzerinden bir yıldan az bir vakit geçmesi anlamına geliyor ve bu yüzden de asıl yayım için bir süre daha beklemek gerekebilir. Umarız, Moto E5'in yayımına, Moto E4 Plus'ın varisi Moto E5 Plus da devasa bir batarya ile eşlik edecektir.
Eğer bu iki modelin herhangi biri kısa bir zaman sonra yayımlanacaksa, önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın sızması beklenebilir...
Levent Öztürk
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