Moto E5'in ilk görüntüleri sızdı!

Moto E4'ün devamı olması beklenen Moto E5'e ait ilk görüntüler, internete sızdı!

Moto E5'in ilk görüntüleri internete sızdı...

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