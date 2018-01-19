Moto G6 Plus, Kameralara Yakalanmış Görünüyor!

Moto G6'nın gerçek görüntüsü olduğu iddia edilen fotoğraflar, internete sızdı!

Moto G6 Plus, kameralara yakalanmış görünüyor!

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