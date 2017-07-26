Moto Z2 Force Artık Gerçek; İşte Özellikleri!
Lenovo, uzun zamandır beklenen yeni telefonu Moto Z2 Force'u tanıttı. Özellikleri ve fazlası haberimizde...
Lenovo, ABD'nin New York eyaletindeki etkinlikte merakla beklenen Moto Z2 Force'u tanıttı. Firma tanıtım sırasında Motorola'yı tekrar büyük bir telefon markası haline getirmek istediğini de vurguladı.
Motorola markasını bir süre önce tarihe gömmek isteyen Lenovo'nun kararını sürpriz bir biçimde değiştirdiği kesin. Firma şimdi Motorola'yı "rakipler dahil, herkesle yarışan" bir firma haline getirmek istiyor, çünkü piyasayı "durgun" görüyor.
Asıl konu olan Moto Z2'ye dönelim. Yeni telefon, sızıntılarda gördüğümüz şeyleri bize sunuyor ve Snapdragon 835 işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama alanı, 5,5 inç 1440p AMOLED ShatterShield ekranla geliyor. Motorola'ya göre telefon selefinden yüzde 13 daha ince ve yüzde 12 daha hafif. Yüzdeyle ölçülen değişiklikler bir yana cihaz, bir günlük pil ömrü sözünü koruyor ve Motorola'nın hızlı şarj teknolojisi TurboPower'ı sunuyor.
Moto Z2 Force kamera alanında ilgi çekecek. Ön tarafında CCT flaşlı 85 derecelik bir lens bulunan telefonun arka yüzü, 12MP'lik çift lensle donatılmış. Bu lenslerin biri monokrom ve Motorola'nın Selective Focus diye tanımladığı derinlik efektini uygulayabiliyor. Kamera, düşük aydınlatmada odaklanmayı hızlandıran "phase detect" ve lazer otomatik odaklanmayı da destekliyor.
Motorola, Huawei'nin P10 modellerindeki gibi tek düğmeli bir gezinti işlevi sunuyor. Home düğmesine dokunarak, basılı tutarak veya parmağınızı sürerek farklı eylemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu işlev bize birkaç sene öncesinin HTC Desire'ını hatırattı.
Firma tanıtım sırasında yeni telefona yönelik birkaç yeni Mod da tanıttı. Bunlardan biri olan Moto Game Pad, mobil oyunlara yönelik bir gamepad. 360 derecelik Mod ise 10 Ağustos'ta 299,99 dolar gibi yüksek bir fiyatla satışta olacak.
Moto Z2 Force, ABD'nin önde gelen mobil hizmet sağlayıcılarında, Best Buy ve Google üzerinde 10 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacak. Fiyatı ayda 30 dolardan başlayan cihaz, ücretsiz bir projeksiyon Mod'u ile gelecek. Z2 Force, bu yaz "diğer bölgelere" ulaşacak.
Zeynel A. Öztürk
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