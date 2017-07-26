Moto Z2 Force Artık Gerçek; İşte Özellikleri!

Lenovo, uzun zamandır beklenen yeni telefonu Moto Z2 Force'u tanıttı. Özellikleri ve fazlası haberimizde...

Moto Z2 Force Artık Gerçek; İşte Özellikleri!

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