Moto Z3 Play, Moto Mod Desteğiyle Geldi

Moto Z3 Play, bu seneki Moto'ların aksine Moto Mod desteğiyle geldi!

Moto Z3 Play, Moto Mod Desteğiyle Geldi
3.5mm kulaklık girişi yok

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