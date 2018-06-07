Moto Z3 Play, Moto Mod Desteğiyle Geldi
Moto Z3 Play, bu seneki Moto'ların aksine Moto Mod desteğiyle geldi!
Motorola, bu sene tanıttığı Moto G6 ve Moto E5'in ardından biraz daha güçlü bir telefonla, Moto Z3 Play ile geri döndü.
Moto Z3 Play'in saydığımız diğer Moto'lardan farkı, Moto Mod'ları desteklemesi. Bu sayede telefona hoparlör, yakınlaştırma özellikli kamera, projektör gibi yetenekler ekleyebiliyorsunuz. Moto Z3 Play'in Moto Mod desteği dışındaki özellikleri arasında alüminyum çerçeve ve cam arka yüz, ince çerçeveli 6,01 inç 1080x2160 Super AMOLED 18:9 ekran var.
Üst düzey görünüm sunan cihazın bol sayıda kamerası var, ancak kameraların özellikleri orta seviye. Arka yüzünde 12MP f/1,7 ve derinlik algılama amaçlı 5MP kamera bulunan cihaz, ön yüzünde 8MP'lik kameraya yer veriyor. Moto Z3 Play'in 3.000mAh'lik pili size küçük gelebilir, ama en azından Moto Mod pil ile genişletilebiliyor.
Snapdragon 636 yonga setiyle gelen telefonda 4GB RAM, 32GB veya 64GB depolama, microSD kart slotu bulunuyor. Telefon, Android Oreo'yla çalışıyor.
ABD fiyatı 499 dolar olarak belirlenen Moto Z3 Play'in satışa çıkacağı diğer ülkeler henüz açıklanmadı. Moto Z3 Play'den daha üst seviye bir Moto istiyorsanız, Moto Z3 Force'u beklemeniz gerekebilir - tabi böyle bir telefon varsa.
Zeynel A. Öztürk
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