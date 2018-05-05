Moto Z3 Play'in Gerçek Fotoğrafları Sızdı!
Moto Z3 Play'in yeni görüntüleri sızdı. Bu seferki görüntüler sadece tasarım çizimleri değil; cihazın gerçek fotoğrafları!
Moto Z3 Play, geçtiğimiz aylarda bazı bilgi sızıntılarında görülmüştü ve şimdi gördüğümüz yeni resimlere de bakacak olursak cihaz, öncek Z-serisi cihazlara oldukça benziyor. Geçen ay cihazın "resmi" tasarım görüntülerini görmüştük ama bu kez cihazın gerçek resmi olduğu iddia edilen resimler görüyoruz.
Resimlerden görüldüğü kadarıyla Moto Z3 Play, tasvirlerde görünenle aynı. Arka kısmında çift lens kamera taşıyan yükseltilmiş bir kısım var ve şu anki ve gelecekteki Moto Mod'ları taşıması için pin'leri var.
Önceki bilgiler doğruysa, telefon 6-inç 18:9 1080p ekrana, Qualcomm Snapdragon 636 işlemciye, 4GB RAM'e ve 64GB dahili depolamaya sahip olacak. Cihazın üzerinde eksik görünen bir şey ise parmak izi tarayıcısı. Motorola'nın cihazın kenarına entegre bir parmak izi tarayıcısı koyacağına dair söylentiler vardı. Bu doğrulanmış değil ama güç tuşunun eski Moto telefonlara göre konumunun değiştiğini düşününce, ihtimal dahilinde görünüyor.
Şu an için bu modelin ne zaman piyasaya çıkarılacağına dair bir bilgi yok. Biz bu telefonu sabırla beklerken firma, başka telefonlarını çıkarmaya devam edecek.
H. Hüseyin Öztürk
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