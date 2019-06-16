Moto Z4 ABD ve Kanada Dışında Çıkmayacak
Motorola'nın amiral gemisi telefonu Moto Z4, görünüşe göre bizler için her zaman bir hayal olarak kalacak!
Moto Z4'ün ABD ve Kanada dışına çıkmayacağı, Motorola tarafından doğrulandı. Amiral gemisi Moto Z4, bu ayın başlarında ABD'de satışa sunulmuştu ve telefonun diğer ülkelere ulaşıp ulaşmayacağı merak konusuydu. Motorola'dan bir yetkili, TechRadar'a yaptığı şu açıklamada konuyu netliğe kavuşturdu: "Moto Z4 yalnızca ABD ve Kanada'da satın alınabilecek, çünkü satışlar Kuzey Amerika'da çok güçlü ve ABD'de Verizon ile geliştirdiğimiz 5G stratejimizin önemli bir parçası."
Açıklama şöyle devam etti: "Moto Z4 şimdiye kadar sadece Kuzey Amerika'da satışa sunuldu ancak Moto Z4'ün diğer pazarlardaki durumunu değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Portföy kararlarımız, tüketici ve piyasa ihtiyaçları, taşıyıcı ortaklar ve fazlası dahil olmak üzere çeşitli faktörleri temel alarak konuma göre alınmaktadır."
Firma ABD ve Kanada dışında satış için kapıları kapatmasa da, bunun bir garantisini de vermiyor.
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