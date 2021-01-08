MotoMobil Motosiklet ve Mobil Yaşam Araçları Fuarı Başlıyor

Motosiklet ve Mobil Yaşam Araçları Fuarı Motomobil, 3 – 11 Nisan 2021 tarihleri arasında Tuzla Viaport Marina'da gerçekleştirilecek. Big Boyz Festival etkinliği ile sektörün nabzını tutan ALICE ISTANBUL tarafından organize edilecek olan MotoMobil Fuarı'nın en büyük sürprizi ise, ''açık havada'' Tuzla Boat Show ile aynı anda ve aynı alanda gerçekleşmesi olacak. Hava, kara ve denizde kullanılan en heyecan verici araçları yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı sunacak olan fuarın 50 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.
Motosiklet ve Mobil Yaşam Araçları Fuarı MotoMobil, 3 – 11 Nisan 2021 tarihleri arasında Tuzla Viaport Marina'da gerçekleştirilecek. Big Boyz Festival etkinliği ile sektörün nabzını tutan ALICE ISTANBUL tarafından organize edilecek olan MotoMobil Fuarı'nın en büyük sürprizi ise, ''açık havada'' Tuzla Boat Show ile aynı anda ve aynı alanda gerçekleşmesi olacak. Fuar ziyaretçilerine hava, kara ve denizde kullanılan en heyecan verici araçları yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı sunarken unutamayacakları anlara da imza atacak.
Özgür yaşama dair her şey MotoMobil'de
Yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen MotoMobil Fuarı'nda motosikletten sportif hava araçlarına, bisikletten karavana ve kamp malzemelerine kadar macera, seyahat ve özgürlük tutkunlarının aradığı her şey olacak. ALICE ISTANBUL'un Kurucusu Tolga Alişoğlu, Motomobil ve Boat Show fuarlarının aynı alanda ve aynı anda yapılacak olmasının yaratacağı sinerji ile hem katılımcı firmalar hem de ziyaretçiler açısından eşsiz bir deneyim sunacağını söyleyerek şu bilgileri verdi:
"Yaklaşık 1 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid – 19 ile ilgili verilen mücadelede umut veren gelişmeler, bu sıkıntılı sürecin sonuna doğru geldiğimizi işaret ediyor. Özgu¨rlu¨ğu¨n değerini daha iyi anladık. Bu süreçte özgu¨rlu¨ğu¨mu¨zu¨ daha fazla yaşatan araçlara talep daha da arttı. Mobil araçlar artık hayatımızda bir taşıt olmanın ötesinde mobil yaşamın vazgeçilmez unsurları olarak yer alıyorlar. Başta motosiklet olmak üzere, atv, karavan, yeni nesil elektrik motorlu araçlar, tekneler Özgür dünyada bizim yol arkadaşlarımız.
Bu açıdan baktığımızda da MotoMobil, mobil yaşam araçlarının gelişimi ve tanıtımının yanı sıra sektörde yer alan markalar ile tüketicilerim, 80 bin metrekarelik alanda buluşturacak iddialı bir platform olacak. Ayrıca aynı günlerde aynı alanda düzenlenecek olan Boat Show ile de ziyaretçilerimiz tekne, motoryat, katamaran gibi hobi ve sportif deniz araçları ile ekipmanlarına dair her şeyi deneyimleme imkânı da bulacak. MotoMobil ve Boat Show macera, hobi, seyahat ve adrenalin tutkunlarının merak ettikleri her şeyi deneyimleme imkânı sunacak.
Sınırlarını test et, kendini yeniden keşfet!
3 – 11 Nisan günlerinde 10:00- 18:00 saatleri arasında kapılarını misafirlerine açacak olan MotoMobil Fuarı, Covid – 19'a karşı uluslararası standartlarda önlemlerin alınacağı 80 bin metrekarelik alanda ve açık havada düzenlenecek. Alanda, fuarda yer alan araç ve gereçler için test sürüşleri ile deneyimleme sahaları da bulunacak. Özgürlük, macera, hobi ve seyahat tutkunları, fuar alanındaki araçları deneyimleyerek hem kendilerini hem de sınırlarını yeniden keşfedecekler.
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