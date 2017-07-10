Motorola Kazara Moto Z2'nin Görselini Sızdırdı!
Yeni sızıntıya bakacak olursak Moto Z2 bir çok Moto Mod ile birlikte gelecek!
Motorola yakın zamanda Moto Z2 Play'i müşterileri ile tanıştırdı. Cihaz orta seviyeli donanımı, ince tasarımı ve uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor. Bu cihazın yüksek seviyeli sürümünün açıklanmasını umanlar hala beklerken, şirket New York'ta bir etkinlik düzenleyeceğini bildirdi. Tahminlere göre etkinlikte bir çok detayı sızan Moto Z2 açıklanacak.
Etkinliğe daha bir kaç hafta olmasına rağmen, Motorola'nın Çinli web sitesi kazara bir sızıntıya sebep olmuş gibi görünüyor. Sızan görselde telefonun çift-lens kamerası açık olarak görülüyor. Cihaz ayrıca bir çok farklı ve yeni Moto Mod ile birlikte görüntülenmiş. Bu modlar arasında moto gamepad, JBL SoundBoost 2 ve Hasselblad True Zoom bulunuyor.
Motorola'nın New York etkinliği 25 Temmuz'da gerçekleşecek.
Ali Ruhi Öztürk
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