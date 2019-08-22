Motorola Razr, "Katlanarak" Geri Dönüyor!
Motorola'nın efsane modeli Razr, katlanabilir telefon furyasına katıarak geri dönmeye hazırlanıyor!
- Ercan Uğurlu
2019 katlanabilir telefonların yılı oldu, ancak gösterilip bir türlü piyasaya çıkamamalarıyla da bu telefonlar çok konuşuldu. Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X, hala birbiri ardına ertelenmeyi sürdürüyor. Öyle ki, gerek Samsung gerek Huawei, bu süreyi artık testler için değil, aynı zamanda ürünlerini daha fazla güçlendirme ile de geçiriyorlar gibi görünüyor. Mate X'in ertlenmesinin ardından birtakım özelliklerin değiştiğinden bahsetmiştik... Benzer durum Galaxy Fold'da da mevcut. Her iki şirket de 2019 yılı sonuna kadar katlanabilir telefonlarını piyasaya süreceğini söylerken, bunlar arasında yeni bir model daha göreceğiz. Ve bu da Motorola Razr olacak.
Motorola Razr'ın 2019 modeli, katlanabilir olarak karşımıza çıkacak. Razr'ın katlanabilir formda tasarlanacağını daha önce sizlere duyurmuştuk. Bu kez ise, telefonun tanıtım zamanı ve fiyatı ortaya çıktı.
Gelen bilgilere göre Motorola Razr, Aralık 2019 tarihinde tanıtılacak ve raflara çıkacak. Elbette Razr için işler yolunda giderse... Zira Galaxy Fold da Mate X de aylar önce tanıtıldı, ancak hala gün yüzü göremedi.
Motorola Razr'ın fiyatı da belli olmuş. Kaynağa göre katlanabilir Motorola Razr 1500 Euro fiyata sahip olacak.
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