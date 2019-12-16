Motorola Razr ve Galaxy Fold: katlanan Telefonlar Karşı Karşıya!

Motorola Razr 2019, yıllar öncesinin ikonik telefonunu katlanabilir telefon olarak geri getirdi. Razr, kitap gibi katlanmak yerine kapaklı telefonlar gibi katlanıyor. Bu yeni fikir, katlanabilen telefonların şu anki lideri olan Samsung Galaxy Fold'a ciddi bir rakip olacak gibi görünüyor.
Samsung'un telefonu, telefon ve tablet arasında bir yerde konumlanırken Razr, yeni oluşturduğu kategoriyle ekran boyutunu sürekli olarak büyütme girişimine adeta meydan okuyor.
Hangisini tercih edeceğiniz konusunda muhtemelen bir fikriniz zaten var. Biz, bu yazımızda telefonlar arasında bulunan özellik ve kullanım farklarını ortaya çıkarmaya çalışacağız.
Tasarım
İki telefonun da çekiciliği, tasarımından geliyor. İnce bir yapıya sahip olan Razr'ı taşımak kolay. Samsung Galaxy Fold ise video izleme ve oyunlar için geniş bir ekran alanı sunuyor.
Motorola'nın Huawei Mate X gibi ekran alanını daha da büyüten katlanabilir telefonların tam aksi yöne doğru gitmesi, dikkate değer. Açıldığında 6,2 inç ekran boyutuna (ve Xperia 5'in en boy oranına) ulaşan Razr, katlandığında iPhone 11 Pro Max'in yarı boyutuna küçülüyor.
Razr'ı katladığınızda size 2,7 inçlik bir ön ekran ve altında 16MP'lik bir kamera kalıyor. Telefonun menteşe hareketi akıcı olsa da, açıp kapamak ilk telefonda olduğu kadar kolay değil. Yani tek elle açıp kapamayı öğrenmeniz gerekebilir.
Razr'ın tasarımında hayal kırıklığı oluşturan bazı şeyler de var. Örneğin kenardaki düğmeler biraz keskin ve basılması zor. microSD slotuna da sahip değilsiniz, ancak bu Samsung'un telefonu için de geçerli. Bunlara ek olarak iki telefonda da 3,5mm kulaklık girişi bulunmuyor.
Ekran
Galaxy Fold, devasa bir AMOLED ekranla geliyor ve 1536x2152 çözünürlük sunuyor. 4,6 inçlik Razr ise 720x1680 çözünürlüğe sahip ancak kalın çerçeveleri görünümü bir miktar bozuyor. Ön yüzdeki 2,7 inçlik ekran, 800x600 çözünürlüğü ile selfie yakalamaya olanak tanıyor. Bu ekranı genellikle mesajları ön izlemek için kullanıyorsunuz.
Galaxy Fold'un 4,6 inç ön ekranı ise tam olarak işlevsel bir telefon ekranı. Biraz küçük ve biraz karanlık olsa da bu ekranla Android'i tam olarak kullanabiliyorsunuz.
Kamera
Razr'ın en çok kullanacağınız 16MP kamerası, iyileştirilmiş kamera yazılımıyla iyi sonuçlar veriyor. Kamera uygulaması, fotoğraf, video, karanlık modu gibi işlevlerle oldukça basit. Ana kamera, telefon katlıyken küçük ekranla birlikte selfie yakalamak için kullanılabiliyor. Bu şekilde videolu görüşme de yapabiliyorsunuz.
Ön ekranda videolu sohbet yaparken karşı tarafı daha büyük ekranda görmek isterseniz, ekranı açtığınızda konuşma otomatik olarak merkezi ekrana aktarılıyor.
Galaxy Fold'un altı kamerası, daha önceki Galaxy amiral gemilerinden alınmış. Dışa bakan kamera, Galaxy Note 10'un ön kamerası ve yeterli bir kamera. Cihazı düz hale getirdiğinizde Galaxy 10 Plus'tan alınan 10MP selfie ve 8MP RGB kamerasını görüyorsunuz. Bu ikili, çoğunlukla videolu sohbet ve selfie için kullanılıyor.
Galaxy Fold'un arka kamera dizisi ise Galaxy S10 Plus'tan geliyor: 12MP standart, 12MP telefoto ve bir ultra geniş lens. Bu kameralar harika olsalar da, Note 10'un arka kameraları seviyesinde değiller.
Performans
Snapdragon 855, 12GB RAM ve 512GB depolama ile Samsung Galaxy Fold, çok daha güçlü. Motorola Razr da elbette yavaş değil. Snapdragon 710 işlemci, 6GB RAM ve 128GB depolamayla gelen telefon, yeterince hızlı.
İki telefon da Android 9 Pie ile geliyor. Galaxy Fold'un uzun süredir Android 10 güncellemesini alması bekleniyor.
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