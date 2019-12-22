Motorola Razr, "Yoğun Talep Nedeniyle" Ertelendi!

Motorola'nın Galaxy Fold'a rakip olarak tanıttığı katlanabilir telefonu Razr için ilk erteleme haberi geldi!

  • Levent Öztürk
Motorola Razr, yoğun talep yüzünden ertelendi
Future

Motorola'nın eski efsanesi Razr'ın katlanabilir yeni modelini piyasaya sürmesi, tedarik problemleri dolayısıyla, daha önce açıklanan Ocak tarihinden öteye ertelendi. 26 Aralık tarihinde başlaması planlanan ön siparişler de ileri bir tarihe taşındı.

Ana firma Lenovo tarafından basın kaynaklarına yapılan açıklamaya göre Motorola, ön sipariş ve piyasaya çıkışı "müşteri talebini daha iyi karşılamak" için ertelemeyi tercih etti. Firma, talebin yüksek olduğunu ve bunun da tedarik tahminlerini hızlı bir şekilde değiştirmelerine neden olduğunu söyledi.

Firma henüz yeni bir tarih sunmuş değil Yine de Bloomberg'in söylediğine göre orijinal piyasaya çıkış tarihine göre "çok ciddi bir değişim" beklenmiyor.

Buradaki önemli olan nokta ise, Motorola'nın bu ertelemesinin tasarım sorunları sebebiyle olmaması. Samsung'un Galaxy Fold'u, yapılan incelemeler sonrasında yaklaşık yarım yıl ertelenmişti ve yenilenen sürüm, bir miktar değiştirilmiş bir tasarıma sahipti. Razr'ın benzer bir değişim yaşayacağına yönelik bir işaret bulunmuyor ve görüldüğü kadarıyla telefonun bileşenleri, Motorola tarafından belirtildiği kadar sağlam. 

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