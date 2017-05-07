Motorola, "Üretken" Moduyla Neyi Kastediyor?
Motorola'nın üzerinde çalıştığı Premium cihaz, gizemli bir "üretken" moduyla gelecek? Peki nedir bu mod; ne işe yarayabilir?
Tablet piyasası son dönemde daralmaya devam ediyor. Bu yılın satış oranları, geçtiğimiz yıla göre her marka genelinde daha düşük. Özellikle Apple tarafında büyük kayıp yaşanırken, Samsung tarafında da durum pek farklı değil. Fakat buna karşın yeni modeller gelmeye devam ediyor. Yeni raporlara göre Motorola da kendi tableti üzerinde çalışıyor. Daralan piyasada ne kadar dikkat çeker tartışılır, fakat "üretkenlik" moduna sahip olması onu farklı kılabilir.
Android Police'in haberine göre, Motorola 9 veya 10 inç büyüklüğünde ekrana sahip bir tablet üzerine çalışıyor. Tasarımıyla premium bir model olacağı sızan tablet, ayrıca hücresel ağ desteğine de sahip olacak.
Tabletle ilgili en dikkat çekici nokta ise sızan ekran görüntüsü. Üretkenlik Modu olarak görünen ekran görüntüsünde; "Gezinme çubuğundaki uygulama simgesine dokunarak uygulamalar arasında geçiş yapın. Uygulamayı kapatmak için uygulama simgesine uzun basın ve yukarı doğru sürükleyin" yazısı dikkat çekiyor. Gezinme çubuğuna sabitlenmiş bir Gmail simgesi görünürken, navigasyon tuşları sol tarafa kaydırılmış.
Bu modun nasıl kullanılacağı ile ilgili henüz başka bir detay yok, ancak tablete farklılık katacağı kesin...
Ercan Uğurlu
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