Motorola üst segmente geri dönüyor...

Motorola'nın üst seviye bir telefon üretmesinin üzerinden uzunca bir sürenin geçtiğini söyleyebiliriz. Hatta Qualcomm'un premium Snapdragon 8 serisinden bir çipset kullanılarak üretilen en son telefonu Snapdragon 835 kullanan Moto Z2 Force idi. Moto Z3 de aynı çipseti kullanıyordu ve daha sonra Z4 de orta seviye bir telefondu. Yeni Razr da üst seviye özellikleri ve fiyatına rağmen, bir Snapdragon 710 barındırıyor.
İyi haber ise, Motorola'nın tekrar premium ürünlere geri dönmekte olduğunu söylemesi. Firma temsilcilerinden biri, Qualcomm'un Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde sahneye çıkarak firmanın sadece yeni duyurulan üst seviye Snapdragon 865'i değil, Snapdragon 765'i de kullanmayı planladığını söyledi.
Doğal olarak bu cihazlar önümüzdeki yıl ve özellikle yılın ilk kısmında sunulacak. Bunun bir diğer anlamı da firmanın, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 5G'ye kendisini adadığı oluyor. Motorola'nın geleneksel olarak kablosuz teknolojisinin öncülerinden olduğu rahatlıkla söylenebilir ve 5G'yi de kullanan ilk isimlerden biriydi. Hatta uygun fiyatlı 5G telefon üretimi, firmanın Moto Z serisinde premium çipsetler kullanmayı bırakmasının arkasındaki büyük sebeplerden biriydi.
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