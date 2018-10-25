Motorola ve iFixit'ten Sizin İçin Onarım Seti

Motorola, diğer üreticilere örnek olacak ilginç bir girişimde bulunarak "telefon tamir kiti" satmaya başladı!

Motorola ve iFixit'ten Sizin İçin Onarım Seti

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