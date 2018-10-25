Motorola ve iFixit'ten Sizin İçin Onarım Seti
Motorola, diğer üreticilere örnek olacak ilginç bir girişimde bulunarak "telefon tamir kiti" satmaya başladı!
Üreticiler, telefonları daha ince yapmak için uğraşırken onarım kolaylığını pek düşünmüyor. Telefonunuzda herhangi bir parçayı değiştirmek veya onarmak istediğiniz zaman kendi başınıza yapabileceğiniz çok şey yok.
Ancak bir şeylerin değişeceğine dair yeni bir umut var. Bu umut, Motorola'nın iFixit ortaklığıyla satışa sunduğu resmi onarım seti. iFixit'i cihazları parçalayıp, dahili parçalarını detaylı olarak incelemesiyle muhtemelen tanıyorsunuz. iFixit'in onarımla ilgili ürünleri de bulunuyor. Firma her tür elektronik cihazın onarımı için birçok parça sağlıyor. Şimdi ise firma, aynısını bazı Motorola telefonlar için, Motorola'nın desteğiyle yapacak.
iFixit, Motorola'dan aldığı yedek parçalardan oluşan tamir setlerini sevk etmeye başladı bile. Şu an sekiz farklı telefon için tamir seti sunuluyor. Setler, en sık değiştirilen bileşenlere, yani ekrana ve pile odaklanıyor. Her setin içinde telefonu parçalarına ayırabilmeniz ve tekrar birleştirebilmeniz için gerekli her şey bulunuyor. Pil değişim seti 40 dolara satılırken ekran değişim seti 100 - 200 dolara mal oluyor.
Diğer üreticilerin de böyle bir girişimde bulunup bulunmayacağı şu an belli değil. Ancak umudumuz bu yönde. Biraz daha iyi ekran, biraz daha iyi kamera, biraz daha hızlı işlemci artık eskisi kadar cazip gelmiyor. Umarız diğer üreticiler de Motorola'yı örnek alıp kendi onarım seti yayınlar.
Zeynel A. Öztürk
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