Motorola ve iFixit'ten Sizin İçin Onarım Seti

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Dinozorlar

Vahşi Batı

Kayıp Şehirler

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler