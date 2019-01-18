Motorola yeni bir Razr hazırlıyor!
Motorola, Razr markasını geri getirmeye hazırlanıyor...
- Levent Öztürk
Eğer teknoloji ile ilgileniyorsanız ve 2005 kışında hayatta olacak kadar şansli idiyseniz, Motorola'nın Razr'ını çevreleyen heyecan dalgasını hatırlayabilirsiniz. Razr telefon günümüzde bile kapaklı telefonların en güzellerinden ve teknolojik olarak en gelişmişlerinden biri olarak görülüyor. Her ne kadar Motorola zaman içerisinde Razr markasının varlığını azaltarak markayı pek de başarılı olmayan bir şekilde diğer ürünlerde kullanmaya çalışmış olsa da, firma kesinlikle bu ismin gücünün farkında.
Bu yüzden de firmanın yeni bir 1500 dolarlık telefonla Razr isminden bir kez daha faydalanmak istemesi pek şaşırtıcı değil. Yeni telefon katlanabilir ekran teknolojisini kullanacak ve kablosuz taşıyıcı Verizon ile sadece ABD'ye özel olarak sunulacak. Kaynaklar, cihazın önümüzdeki ay kadar erken bir dönemde sunulabileceğini söylese de, testler hâlâ sürdüğü için bu planlar değişebilir ve cihaz herhangi bir zamanda sunulabilir.
Bu cihaz ilgi çekici olabilecek olsa da, şu ana kadar sunulan katlanabilir ekranlı cihazların henüz pek gelişmiş olmadıklarını belirtmekte fayda var. Şimdilik yapabileceğimiz tek şey Motorola'nın nasıl bir ürün sunacağını görmek gibi gözüküyor ve 2019'un, katlanabilir ekrana sahip telefonlar için yoğun bir yıl gibi gözüktüğü söylenebilir.
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