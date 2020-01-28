Motorola'nın Amiral Gemisi Kalemli Olabilir

Motorola'nın yeni bir amiral gemisi tanıtacağıyla ilgili dedikodular gelmeye devam ediyor. Yeni sızan bir görüntü ise telefonun kendi kalemiyle geleceğini söylüyor.
Sızıntının kaynağı, daha önce telefonun Motorola Edge Plus ismiyle gelebileceğini söyleyen Evan Blass. Motorola'nın son yıllardaki telefonları bütçe dostu olmayı amaçladığından, bir amiral gemisine yer olduğu kesin. Firmanın amiral gemisi seviyesindeki son telefonu, 2017'de çıkan Moto Z2 Force idi.
Telefon hakkında bildiklerimiz ise oldukça sınırlı. Yukarıdaki resim dışında bilinen tek şey, telefonun ABD'de Verizon tarafından satılacağı.
Firma şu sıralar katlanan Razr modelini satışa sunmakla uğraşıyor. Üst seviye görünen, ancak özellikleri o kadar üst olmayan bu modelin ön siparişleri şubatın ilk haftasında başlayacak.
Yeni, kalemli bir Motorola, genellikle kalemsiz gelen rakipleri karşısında önemli bir şansa sahip olabilir.
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