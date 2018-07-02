Motorola'nın Çentiksiz Telefonu Sızdı!
Motorola'nın yeni sızan telefonu, firmanın haftaya üç telefon birden tanıtabileceğini gösteriyor!
Morotola'nın iki telefon üzerinde çalıştığı, bu telefonların "Moto" yerine "Motorola" adıyla çıkacağı düşünülüyordu. Şimdi ise firmanın üçüncü bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Yukarıda fotoğraflarını görebileceğiniz telefon, beklenen Motorola One ve Motorola Two'yu andırıyor. Sızan telefonun öncekilerden farkı ise yeni sızan telefonda herhangi bir çentiğin bulunmaması. Yeni sızan cihazda Android One logosuna da rastlanmıyor ancak cihazın Motorola One ve Motorola One Power'ın "cam sandviç" tasarımına yer verdiği gözleniyor. Çift kamera ve çift tonlu LED, cihazın özellikleri arasında.
Telefon eğer teste yönelik bir prototip değilse, Motorola'dan yeni bir telefon daha bekleyebiliriz. Firmanın bir sonraki tanıtımı, Samsung'un Galaxy Note 9 tanıtımından bir hafta önce, 2 Ağustos'ta yapılacak.
Zeynel A. Öztürk
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