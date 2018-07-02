Motorola'nın Çentiksiz Telefonu Sızdı!

Motorola'nın yeni sızan telefonu, firmanın haftaya üç telefon birden tanıtabileceğini gösteriyor!

Motorola'nın Çentiksiz Telefonu Sızdı!

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