Motosiklet Devi Triumph da Elektrik Peşinde!
İngiliz motosiklet devi Triumph, elektrikli motosiklet üretmek için kolları sıvadı!
İngiliz motosiklet üreticisi Triumph, elektrikli motosikletlerin gelişimini hızlandıracak yeni programını duyurdu. TE-1 çalışma adına sahip proje, iki yıl içerisinde bir elektrikli motosiklet platformu geliştirmeyi hedefliyor ve bu amaç için bazı güçlü ortaklara sahip durumda.
Bu ortakların ilki bataryaları geliştirmekten sorumlu olacak olan, Formula 1 ile de bilinen Williams Advanced Engineering. Integral Powertrain ise elektrikli motora odaklanacak ve Warwick Üniversitesi de alandaki gelişmiş araştırmalara liderlik edecek. Triumph ise tasarım ve gelişimi kontrol edecek.
Triumph'ın içten yanmalı motorların büyük bir hayranı olduğu sır değil; bu ayın daha erken dönemlerinde 2.5 litrelik üç silindirli motora sahip Rocket 3 TFC'yi sunmuştu. Ancak şirketin, TE-1 projesine liderlik ediyor olması, yavaşça büyüyen ancak halen düzgün bir elektrikli motosiklet seçeneğine sahip olmayan elektrikli piyasasına girme konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor...
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