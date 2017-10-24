Mozilla, "Gerçeklik"lere Standart Getiriyor!
Mozilla, "Karma Gerçeklik" teknolojilerini standartlaştırmak için yeni işler peşinde!
Mozilla, Artırılmış Gerçeklik, Karma Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik için bir standart getirmek istiyor. Başka bir deyişle, hangi cihazdan internete bakarsanız bakın, hepsinde bu "gerçeklik" uygulamalarının çalışmaları ve uyum sorunu çıkmaması için bir yol arıyor. Firma, framework ve toolset'lerin uyumu arttırmak için birlikte çalışmaları gerektiğini de söylüyor.
Mozilla'nın blog yazısı şöyle (İngilizce'den tercüme):
"Bugün Mozilla, internet üzeri Karma Gerçeklik için yeni bir geliştirme programı başlatıyor ve bu Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) içindeki çalışmasını ciddi şekilde güçlendirecek. Ana odak noktamız, cihazların, başlıkların, framework ve toolset'lerin nasıl birlikte çalışabileceği üzerine olacak, böylelikle biz geliştiriciler çeşitli araçlar ve yayınlama metotları arasından seçerek çevrimi içi, insanı içine çeken yeni deneyimler sunabileceğiz. Her şey tamamen işlevsel bir şekilde birlikte çalışabilecek."
Mozilla, Sanal Gerçeklik için standartlaşmanın, Artırılmış Gerçeklik için olana göre çok daha kolay olduğunu söylüyor. Bunun sebebi olarak da Firefox, Oculus tarayıcı, Samsung Internet ve Microsoft Edge ile gelen WebVR API'nın, ayrıca VR framework'leri A-Frame ve ReactVR'nin çok popülerlik kazanmasını gösteriyor.
Artırılmış Gerçeklik'te ise daha zorlu bir durum var ve Meta 2 gibi masaüstü AR cihazlarda, iOS ARTKit veya Android ARCore kullanan mobil cihazlarda görüntülenebilecek tek bir web sayfası yapmanın yolu an itibariyle bulunmuyor. Ama Mozilla, Karma Gerçeklik programıyla bu durumu değiştirmeyi umuyor. Bu yüzden Mozilla, hem AR hem de VR cihazlar için geçerli olan WebXR API'yı teklif ediyor.
H. Hüseyin Öztürk
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