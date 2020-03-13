Mozilla, Telefon İşini Bir Kez Daha Deneyecek. Ancak Bu Kez Farklı Şekilde

Popüler web tarayıcılarından birine imza atan Mozilla, Firefox Browser'ı ile çok sayıda kullanıcıya ulaşıyor. Bir dönem akıllı telefonlar için işletim sistemi olarak da gördüğümüz Firefox, Mozilla'yı bütçe dostu Firefox akıllı telefon rüyasına da sokmuştu. Ancak sonradan şirket bundan vazgeçmiş ve hatta Firefox OS'in de sonu bir bakıma gelmişti.
Kullanımda olduğu dönemde birçok cihaza da hayat veren Firefox işletim sistemi geri dönüyor gibi görünüyor. En azından KaiOS'in açıklaması bu yönde. Dünyanın önde gelen web tarayıcılarından birinin geliştiricisi Mozilla ve mobil işletim sistemi KaiOS'in üreticisi Kaios Technologies, Gecko motorunu geliştirmek için iş birliğine gidiyor.
Mozilla'nn Firefox tarayıcısına da güç veren çekirdek teknolojilerinden Gecko ile KaiOS'in web tabanlı deneyiminin merkezi bir bileşeni olacak olan yeni işletim sistemi, nasıl bir altyapıya sahip olacak ve kullanıcılara neler sunacak, hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz.
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