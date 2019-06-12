Mozilla Yeni Firefox Logolarını Duyurdu

Mozilla, Firefox ailesi için hazırladığı logoları resmi olarak duyurdu!

Mozilla Yeni Firefox Logolarını Duyurdu

Mozilla, web tarayıcısı Firefox ve Firefox'a bağlı hizmetler için hazırladığı yeni logoları duyurdu. Firma yaklaşık bir yıl önce tasarım konusunda kullanıcılarının fikrine başvurmuştu.

Mozilla'ya göre güncelleme, yeni bir renk paleti, yeni bir şekil ve bir modern harf karakteri içeriyor. Takım, erişim kolaylığına da vurgu yapıyor ve "markayı herkese, her yere açabilmek için erişilebilir renk ve tür standartlarını" kullandığını belirtiyor. Mozilla'nın Firefox markasını yenilemesinin amacı ise sunduğu hizmetlerin ve ürünlerin yelpazesinin genişlemesi. Bunlar arasında bir şifreli dosya paylaşma hizmeti ve bir parola yöneticisi bulunuyor. Mozilla, bu yeni markalar yardımıyla Firefox markasını daha da genişletmeyi umuyor.

Mozilla, yeni markanın henüz kusursuz olmadığını ve kullanıcılarından gelecek geri bildirimlere kulak vereceğini söylüyor.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Bu 8 Oyun, Önümüzdeki Günlere Damga Vuracak!
Mozilla Yeni Firefox Logolarını Duyurdu
Just Dance 2020'den Wii Sürprizi!
Elite Wireless Controller Series 2 Geliyor!
Samsung AR ve VR Yelpazesini Genişletecek

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost