Mozilla'dan Android'e Özel Yeni Firefox Tarayıcı
Mozilla yeni mobil tarayıcısı Firefox Preview'ü duyurdu. Peki, Firefox Focus'un sınırlarını genişleten Firefox Preview, ne gibi özellikler içeriyor?
- Ercan Uğurlu
Bundan sonra Mozilla, Firefox Focus'un gizlilik temalı seçeneği ile tam özellikle normal tarayıcısı arasında seçim yapmakta zorlamayacak. En azından Android kullanıcısıysanız... Mozilla'nın 2017 yılında Android kullanıcılarına sunduğu "gizlilik" odaklı Firefox Focus, iOS'tan sonra Android işletim sistemine gelmiş ve Android kullanıcılarına sunduğu seçeneklerle iOS kullanıcılarına göre daha fazla avantaj sağlamaya başlamıştı. Şimdi bu seçenekleri biraz daha genişleten Mozilla, yeni özelliklere sahip yeni tarayıcısı Firefox Preview'i duyurdu.
Mozilla'nın GeckoView motorunu kullanarak baştan hazırlanan Firefox Preview, tıpkı Firefox Focus gibi gizlilik odaklı bir kullanım sunuyor. Ancak bu kez normal görünümle, gizlilik teması arasında seçim sunmak yerine ikisini aynı platformda sunacak olan Firefox Preview, böylece kullanıcılara daha fazla seçenek sağlıyor.
Öte yandan performans konusunda da iyileştirmelere uğrayan Firefox Preview, halihazırdaki Firefox'a göre iki kat daha hızlı. Şimdilik önizleme sürümünde olan Firefox Preview'ün tam sürümünün ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belli değil.
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