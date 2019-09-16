Mozilla'dan Firefox Premium Geliyor. Ama Ücretli!
Mozilla, duyurduğu yeni Firefox Premium ile kullanıcılarından ücret almaya başlıyor!
- Ercan Uğurlu
Gelir akışlarını çeşitlendirme çabası içinde olan Mozilla, açık kaynaklı Firefox tarayıcısını kullanan kurumsal müşterilere yönelik yeni bir premium hizmete başlıyor.
Şirketin yeni hizmetinin adı Firefox Premium. Tamamen kurum ve kuruluşlara özel olarak geliştirilen bu yeni servis, kurulum için kurumlardan 10 Dolar talep edecek. Mozilla Firefox'u ticari amaçlar için kullanmayanlar ise, endişelenmesin; Firefox'un temel sürümü her zamanki gibi yine ücretsiz olarak kullanılabilecek.
Peki, Firefox Premium'un temel Firefox'tan farkı ne?
10 Dolar hizmet bedelli Firefox Premium, temel Firefox'a göre kurum nezdinde önemli avantajlar sunuyor. Bunlardan bazılarını kurumsal müşteri portalı, güvenlik hatası düzeltmeleri, SLA yönetim aracı, kritik Firefox etkinlikleriyle ilgili proaktif bildirimler gibi hizmetler, Firefox Premium ile kurumlara sunulacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın