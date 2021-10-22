MRI Makinesinde İnanılmaz Ölüm: Kafasına Oksijen Tüpü Çarptı!

Bir oksijen tankının manyetik rezonans görüntüleme (MRI) makinesine çekilmesi, cihazda taranmakta olan bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. 60 yaşındaki hasta, kaza meydana geldiğinde nöbet geçirmesinin ardından Güney Kore'nin Gimhae kentindeki bir hastanedeydi. Polis, South China Morning Post'a, MRI makinesi açıldıktan sonra 60 kilogramlık bir oksijen tüpünün, makinede yatan hastanın kafasına çarptığını açıkladı.
MRI makineleri, sudaki hidrojen çekirdeklerini (protonları) hedef alan güçlü manyetik alanlar (ve radyo dalgaları) oluşturarak çalışır. Protonlar manyetik alana (bir buzdolabı mıknatısının ürettiğinden yaklaşık bin kat daha güçlü) maruz kaldıkça eksenleri hizalanır. Bilim editörü Abi Berger BMJ'de "Bu tek tip hizalama, MRI tarayıcısının ekseni boyunca yönlendirilmiş bir manyetik vektör oluşturur" diyor ve devam ediyor: "Manyetik alana ek enerji (bir radyo dalgası şeklinde) eklendiğinde, manyetik vektör sapar. Hidrojen çekirdeklerinin rezonansa girmesine neden olan radyo dalgası frekansı (RF), aranan elemente (bu durumda hidrojen) ve manyetik alanın gücüne bağlıdır. Radyo frekansı kaynağı kapatıldığında, manyetik vektör dinlenme durumuna geri döner ve bu, bir sinyalin (ayrıca bir radyo dalgasının) yayılmasına neden olur. MR görüntülerini oluşturmak için bu sinyal kullanılır."
Bu çalışma biçimi, özellikle diğer tarama yöntemlerinin çok iyi görüntü üretemediği kıkırdak, tendon ve kaslar gibi kısımlar olmak üzere vücudun içini görmek için harika olsa da, manyetik bir şey taşıyorsanız pek iyi bir seçenek olduğunu söylemek mümkün değil.
Bu nedenle hastaneler, MRI odasına metal nesnelerin sokulmasını engelliyorlar. Bu yüzden de polis, öncelikle oksijen tankının odaya nasıl girdiğini araştırıyor.
İlginç bir şekilde bu olay, bir MRI makinesi ve bir oksijen tankını içeren ilk olay da değil. 2018'de bir adam benzer bir tankı taşırken bir MRI makinesine çekilmiş ve hayatını kaybetmişti.
Radyoloji Planlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Tobias Gilk, en son kazanın ardından AuntMinnie.com ile yaptığı görüşmede "bu 'asla gerçekleşmeyen bir olay' olmasına rağmen, MRI manyetik mermi kazaları hala oldukça düzenli bir şekilde yaşanmaya devam ediyor ve radyoloji bunun için utanmalı" dedi ve ekledi: "Gerçek şu ki, dünyanın neredeyse hiçbir yerinde bu tür bir kazayı önlemeye yardımcı olacak açık kurallar veya gereklilikler bulunmuyor."
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