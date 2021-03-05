MSI GL75 Leopard İnceleme

MSI çok uzun süredir hayatımızda ve hangi ürününü satın alırsanız alın ismi kalite ile beraber anılıyor. Son derece etkileyici bir ürün havuzu bulunan firmanın bugünlerde en iddialı olduğu konu ise her zevke ve her bütçeye hitap edebilen oyuncu laptopları.
GL75 Leopard da MSI'ın 17.3 inçlik orta/üst seviye laptop ailesinin kod adı ve elimizde (10SER-257XTR) üretim numaralı model yer alıyor. Intel'in onuncu nesil işlemcilerini RTX'in gücü ile birleştiren, bunu yaparken de yeterince kompakt ve şık kalabilen modeli gelin beraberce inceleyelim.
GL75 Leopard piyasadaki diğer 17.3'' rakipleri ile karşılaştırıldığında en kompakt modellerden birisi. 398.5 x 272 x 28 mm ebadındaki model kasanın altındaki gücü düşündüğünüzde son derece "taşınabilir" bir model. 2.6kg ağırlığındaki laptopta MSI'ın alışılageldik renk teması olan siyah ve kırmızı renkleri ağırlıkta kullanılmış. Üst kapağın dışı alüminyumdan üretilirken alt kısımlar siyah plastik, genel olarak MSI'ın en agresif modellerinden birisi sayılmaz. Daha ağırbaşlı ve şık bir tasarıma sahip.
Klavye olarak bu modelde hem SteelSeries Engine 3 ile yönetilebilen per-key RGB klavye hem de klasik tek renk (kırmızı) arka ışıklı klavyeyi tercih edebiliyorsunuz. Bizim test ürünümüzde kırmızı ışıklı bir klavye vardı ve ışığı kapattığımızda görünürlük ile göz yormama arasındaki dengeyi gayet iyi bir şekilde tutturabiliyordu.
GL75 Leopard Full HD çözünürlükte, ince çerçeveli 144Hz IPS panel kullanılmış. Aynı panelin 120Hz seçeneği de opsiyonel ve genellikle GTX16xx serisi ekran kartları ile beraber sunuluyor. IPS panel son derece parlak (330 nit), kontrastı yüksek ve oyunlarda da hiçbir şeyi kaçırmanıza müsaade etmeyecek kadar hızlı. Görüş açısı da herhangi bir açıdan rahatlıkla okunmasını sağlayacak kadar geniş.
MSI bu modelde Intel'in onuncu nesil Core i7-10750H işlemcisini tercih etmiş. Çalışma hızı 2.6Ghz olan işlemci Turbo seçildiğinde altı çekirdekte 4.3 Ghz'e kadar çıkabiliyor. Yaptığımız Cinebench R15 testinde de tek çekirdekte 190, çok çekirdekte ise 1189 puana ulaşmayı başardı. PC Mark 10 testinde de DCC testinde 6705 puan almayı başardığını buraya not edelim.
GL75 Leopard'a güç veren ekran kartı ise Nvidia GeForce RTX 2060 6GB. Sunduğu Ray Tracing desteğinin yanında GTX 1080'e yakın performans sunan bu kart piyasadaki tüm oyunlar ve yakın gelecekte çıkacak tüm oyunları makul bir detay ve performansta oynamak için yeterli. MSI bu modelde ram olarak 2x8GB DDR4-2666Mhz set tercih etmiş, olağandışı işlerle uğramıyorsanız her oyun için yeterli olacaktır.
Depolama tarafında ise 256GB NVMe SSD (Kingston OM8PDP3256B) ve 1TB 7200 RPM SATA HDD tercih edilmiş. SSD bir OEM ürün olarak hız konusunda yeterli ancak ikinci bir NVMe slotunun olmaması kötü olmuş. Belli ki kasayı ince tutmaya çalışmanın da bir bedeli var.
MSI bu modelde ses konusunda çok iddialı. Şimdiye kadar pek çok başarılı laptopun vasat ses çıkışı sebebiyle bizleri üzdüğünü gördük. MSI ise bu konuda işini sıkı tutmuş ve Giant Speaker teknolojisi ile karşımıza çıkmış. Modelde kullanılan hoparlörler ebat olarak normalin beş katı. Buna Realtek ALC233 ses kartı ve Nahimic çevresel ses desteğini de eklersek ortaya çıkan sonuç bir laptop için fazlasıyla tatmin edici. Yine de gürültü arttığında oyunlardan keyif almak için bir kulaklık setine ihtiyacınız olacak, unutmayın.
MSI bu modelde Cooler Boost 5 soğutma teknolojisini kullanmış. Yerine ve modele göre yediye kadar çıkan ısı boruları ve iki adet güçlü fan ile MSI bu konuda oldukça iddialı. Tabii iyi bir soğutma gürültü de demek çoğu zaman. Yük altında 53db'e kadar çıkan gürültü seviyesi yüksek olsa da sektör standartları dahilinde. Isınan havanın tahliyesi konusunda ise Cooler Boost 5'in başarısı ortaya çıkıyor. Yük altındayken klavyeye yansıyan en yüksek sıcaklık 47.5 derece. İşlemci ısısı yük altında 82 dereceye GPU ısısı ise en fazla 73 dereceye kadar yükseldi. Bunlar hiç fena rakamlar değiller, olumsuz olarak söyleyebileceğimiz bir şey yok.
GL75 Leopard'ın yanında 230W gücünde bir adaptör geliyor, batarya kapasitesi ise 51Wh. Bu da internette gezinme modunda 5 saat, oyun modunda ise tam parlaklıkla 1 saat kadar bir dayanımı var demek. Üründe kullanılan Reealtek RTL8168/8111 Gigabit Ethernet kartı, Intel AX201 kablosuz ağ bağdaştırıcısı ile (Wi-Fi 6) ile tamamlanmış. AX201'in kablosuz bağlantı performansı da son derece başarılı.
Peki oyunlardaki performansı nasıl? İlerideki aylarda oyunları tek tek incelemeye devam edeceğiz, öncelikle bunu belirtelim. GL75 Leopard, Cyberpunk 2077'de High detay seviyesinde 50fps değerinin üzerine çıkmayı başarırken Ultra'da 41-42fps seviyelerinde tutunmayı başardı. Bu kadar sorunlu bir oyun için hiç fena değerler değiller. Tam bir sistem canavarı olan Flight Simulator'de ise High ayar seviyesinde 43fps gibi bir değere ulaştık, şehirden uzaklaştıkça daha iyi bir performans mümkün oldu. Son olarak Death Stranding'de Ultra ayarlarda 90fps düzeyinde rahatlıkla stabil kalmayı başardık. Görüldüğü gibi GL75 Leopard günümüzün sistem canavarlarıyla baş etmekte çok zorlanmıyor. Daha üst seviye performans için RTX 2070 ekran kartının kullanıldığı 10SFR serisini tercih edebilirsiniz.
Sonuç
Neticede karşımızda son derece şık ve performanslı bir paket var. Şu anda piyasada 16.900 TL'den başlayan fiyatlarla bulunabilen ürünün fiyatı rakiplerinden bir miktar yüksek.
Not: 91
+Şık tasarım
+ Başarılı 144Hz IPS panel
+ Yüksek sistem performansı
+ Başarılı soğutma
- Thunderbolt 3 yok
- Yük altında gürültülü
- Fiyatı rakiplerinden bir seviye yüksek
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