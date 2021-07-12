MSI MAG B560M MORTAR WIFI İncelemesi

Bilgisayar parçaları söz konusu olduğunda hiç olmadığı kadar zor dönemler yaşıyoruz. Döviz, ek vergiler, miningcilerin piyasayı mahvetmesi falan derken, bir oyun bilgisayarı toplamak her zamankinden fazla zor. Haliyle, hem performanslı hem de uygun fiyatlı ürünler her zamankinden fazla önem taşıyor. MSI'ın 11.nesil işlemcilerle şahane bir uyum yakalayan M-ATX formundaki modeli B560M Mortar WIFI da böyle bir ürün.
Ürünün ne kadar donanımlı olduğuna daha sonra tekrar geleceğiz ama dilerseniz tasarımla başlayalım. ATX formundaki ürün oyuncuların çok sevdiği kırmızı, yeşil, turuncu gibi renklerden uzakta, gri ve ciddi bir tasarımı tercih etmiş. Mosfetlerin üzerinde son derece irice soğutma panelleri var. 7W/mK değerindeki bu termal padler soğutma konusunda oldukça iddialı. Ayrıca M.2 SSD diskleriniz de koruma altında zira M.2 Shield Frozr adında bir soğutma panelleri de kendilerinin serin tutulmasına yardımcı oluyor.
M560M MORTAR, Intel'in 10. ve 11.nesil LGA 1200 Core işlemcilerini destekleyen bir ürün ve 5066Mhz'e kadar DDR4 RAM desteği sunabiliyor. Üründe çift kanal desteği ve 128GB'a kadar destek sunan dört adet DDR slotu bulunmakta. İlave olarak üç slot M.2 SSD desteği de böyle uygun fiyatlı bir ürün için son derece büyük bir artı. Bellek hız aşırtma ve XMP desteğiyle gelen B560 chipsetlerin böyle donanımlı ve erişilebilir bir anakartla birleşiminden son derece memnun kaldığımızı belirtmeliyim.
B560M MORTAR'da Intel'in WiFi 6E AX210 çözümü ile Realtek'in RTL8125B 2.5Gbps LAN kontrolcüsü iyi bir takım oluşturmuş. Bu da rekabetçi oyuncular için iyi haber. Kullanılan onboard ses çözümü ise Realtek ALC897 ve yeterli performansı sunuyor.
Üründe 11.nesil Intel işlemci kullanıyorsanız PCI-Express 4.0 x16 slotu bunu destekliyır, hemen altındaki slot ise PCI-Express 3.0 x16. Eğer 10.nesil işlemci kullanıyorsanız slotlar PCI Express 3.0 x16 desteği sunmakta. Ayrıca Lightning Gen 4 SSD desteği de bir diğer artı.
Arka panele gelirsek, bu küçük anakart son derece zengin bağlantı seçeneklerine sahip. Bir adet USB 3.2 Gen 2x2 Type-C portu, üç adet USB 3.2 1.5Gbps Type-A portu, dört adet USB 2.0 Type-A portu, optik çıkış, HDMI ve DisplayPort yuvaları arka panelde sizleri bekliyor.
Sonuç
B560M'nin özellikleri bunlarla sınırlı değil. Altı katmanlı ve dayanıklı bir PCB, PCI-Express 4.0 x16 slotu için çelik kaplama, su soğutma çözümleri için geliştirilmiş fan kontrolü ve Core Boost teknolojisi gibi bir sürü yan destekle gelen ürünün fiyatı 1930 TL civarında. Bu da kendisini piyasanın en iyilerinden birisi haline getiriyor.
CHIP Online Notu: %92
+Uygun fiyat
+ Başarılı donanım
+ Type-C slotu
+ PCI 4.0 desteği
+ 5066Mhz'e kadar DDR4 desteği
+ Kompakt tasarım
- RGB aydınlatma arayanlar için uygun değil.
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