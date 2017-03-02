MS'in Android Launcher'ı Arrow Launcher yenilendi!
Microsoft'un Android için geliştirdiği özel launcher'ı Arrow Launcher, 3.0 sürümüyle şimdi çok daha güçlü!
Microsoft'un Windows dışında diğer mobil işletim sistemleri için de çok yoğun çalıştığı bir gerçek. Android için geliştirdiği Arrow Launcher da bu çalışmaların kayda değer ürünlerinden biri.
Basitliği ve bilgilere kolay ulaşım sağlamasıyla öne çıkan bir Android launcher'ı olan Arrow Launcher, Bing'den aldığı duvar kağıtlarıyla her gün ekranınızı yenileyen, tüm bildirimleri kullanıcısına tek bir merkezde sunabilen özel bir seçenek olarak kabul ediliyor. İşte bu seçenek, 3.0 sürümüyle artık çok daha güçlü.
Yeni sürüm, Microsoft'un açıklamasına göre yüzde 15 oranında daha az pil harcıyor; yüzde 20 oranında daha az RAM kullanımına sahip. Buna rağmen launcher, yüzde 10 oranında daha hızlı çalışıyor. Yeni sürüm ayrıca, uygulamalar çekmecesinde isteğe göre yatay ya da dikey kaydırma seçenekleri sunuyor.
Eski sürümleriyle zaten pek çok kullanıcının beğenisini kazanan Arrow Launcher'ı halen denemediyseniz, 3.0 sürümüne bir şans vermenizi öneriyoruz.
İndirin: Arrow Launcher (Google Play)
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