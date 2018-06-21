MSN News, Microsoft News'a Dönüştü!
Microsoft, haber hizmetlerini Microsoft News altında topladığını duyurdu! Bu yenilik, ünlü MSN'i de etkileyecek...
Microsoft, yeni haber sayfası Microsoft News'u duyurdu. Firmaya göre Microsoft News, hem Microsoft'un mobil uygulamalarına hem de MSN.com sitesine güç veriyor.
Bu duyuru, biz kullanıcılar için iOS ve Android'deki MSN News uygulamalarının adının Microsoft News olarak değiştirildiği anlamına geliyor. MSN.com yaşamaya devam ediyor ancak site artık "powered by Microsoft News" ibaresiyle hizmet veriyor. Yani site, gücünü Microsoft News'tan aldığını söylüyor.
Bununla birlikte arka planda, hizmetlerin işleyişinde bazı değişiklikler var. Microsoft News, firmanın haberleri seçip bir araya getirmeye yönelik yeni çalışmalarını temsil ediyor. Microsoft News'un yayın yönetmeni Rob Bennet'in blog gönderisine göre firma, bu iş için 3.000 marka ve The New York Times, The Washington Post ve BBC News gibi 1.000'in üzerinde premium yayıncıyla çalışıyor. Haberler hem insan editörler, hem de yazılım yardımıyla seçiliyor ve konuma, kişisel tercihlere göre özelleştiriliyor. Bu haberler daha sonra Skype, Xbox, Outlook.com ve Microsoft Edge'in giriş sayası gibi birçok Microsoft ürününde görüntüleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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