Muhtemelen Kullanmadığınız 7 Windows İşlevi!

Bir köşede unutulan, keşfedilmeyi bekleyen 7 faydalı Windows işlevini bir araya getirdik!

Muhtemelen Kullanmadığınız 7 Windows İşlevi!

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