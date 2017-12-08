Muhtemelen Kullanmadığınız 7 Windows İşlevi!
Bir köşede unutulan, keşfedilmeyi bekleyen 7 faydalı Windows işlevini bir araya getirdik!
Uzun süre önce ortaya çıkan Windows, zaman içerisinde birçok yeni işleve kavuştu. Ancak havalı yenilikler arasında unutulan veya hiç keşfedilmeyen birçok işlev var. İşte muhtemelen bilmediğiniz ancak bilmeniz gereken 7 Windows işlevi.
1. Sanal masaüstleri
Windows 10, çok uzun süre sonra sanal masaüstü işlevini Windows'a getirdi. Görev Görünümü düğmesine basarak (Başlat düğmesinin yanında) tüm açık pencereleri görebilir ve Yeni masaüstü üzerine tıklayarak yeni bir alan oluşturabilirsiniz.
2. Video ve medya akışı
Video ve müzikleri Plex gibi üçüncü parti bir uygulamayla TV'nize veya diğer cihazlarınıza yansıtabilirsiniz. Ancak Microsoft'un işletim sisteminde buna yönelik bir çözüm de bulunuyor. DLNA özelliğini etkinleştirmek için Başlat menüsünde "medya akışı" sözcüklerini aratın ve çıkan seçeneğe tıklayın.
Bunu yaptıktan sonra alıcı cihaz doğru biçimde yapılandırılmışsa, herhangi bir dosyaya sağ tıklayıp Cihaza Yansıt seçeneğine tıklayarak cihaza doğru akış yapabilirsiniz.
3. Zamanlandırılmış görevler
Windows 95'ten bu yana hizmet veren Görev Zamanlayıcı işlevi, bir işlemi belirli bir vakitte otomatik olarak çalıştırmaya yarıyor. Başlat menüsüne "görev zamanlayıcı" yazın ve aracı bularak çalıştırın.
Aracın arayüzü başta karışık görünebilir ancak biraz kurcalayınca çözeceksiniz. Sağ taraftan "Temel görev oluştur" veya "Görev oluştur" seçeneklerinden birine tıklayın ve yeni bir görev oluşturun.
4. Zararlı kaldırma
Windows'la birlikte gelen Windows Defender, üçüncü parti antivirüs kullanmak istemeyenler için yeterli bir korumayı şu sıralar sunabiliyor. Ancak Windows'a dahil edilmiş olan bir güvenlik aracı daha var. Arka planda sessizce çalışan "Zararlı Yazılım Kaldırma Aracı" (MSRT) sisteminizin zararlılar tarafından ele geçmesine engel olmaya çalışıyor. Windows 10'unuz güncellemeleri otomatik olarak alıyorsa, MSRT de otomatik olarak güncelleniyor demektir.
5. Kaybettiğiniz disk alanını geri getirin
Disk temizleme aracı, Windows'ta önemini koruyan araçlar arasında. Başlat menüsüne ismini yazarak bulabileceğiniz bu araç, gereksiz dosyaların boyutlarını size gösterebiliyor ve dilediklerinizi silebiliyor.
6. Uzaktan yardım
Ailenizden veya arkadaşlarınızdan biri çözemediği bir bilgisayar sorunuyla karşılaştığında, TeamViewer veya Skype kullanmanız şart değil. Başlat menüsüne "uzaktan yardım" yazın ve başlamak için çıkan seçeneğe tıklayın.
7. Eksik dosyaları ve disk hatalarını kontrol edin
Yönetici haklarına sahip bir komut satırı açın ve şu komutu girin:
sfc /scannow
Bu komut, Sistem Dosyası Denetleyici işlevini çalıştıracak. Bu araç, Windows dosyalarını kontrol ederek onarıma ihtiyaç duyan bir dosyaya rastlaması halinde sorunu çözecek. Sabit diskinizdeki sorunları bulmak için chkdsk /f komutunu da deneyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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