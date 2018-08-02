Muhtemelen Üretilmeyecek Ama Yine de Müthiş
Turing'in hayal ettiği ve 2020'de üretmek istediği telefon, sıra dışı tasarımıyla hiç de fena görünmüyor!
Telefonlarda hareketli parçalar genellikle en zayıf halka olduğundan üreticiler tarafından pek tercih edilmiyor. Ancak bugün piyasadaki akıllı telefonların neredeyse hepsi, birbirinin kopyası birer siyah yüzey olmaktan ileri gidemiyor. Gelecekte belki daha çok seçeneğimiz olacak ancak o güne kadar hayal gücümüzü çalıştırmak veya başkalarının hayallerine göz atmaktan başka bir seçeneğimiz, pek yok.
Turing Robotic Industries'i belki hatırlarsınız. Bu firma, "liquidmorphium" gövdeli, uçtan uca şifrelemeli bir telefon üretmek istemiş ancak planları pek yolunda gitmemişti. Firma şimdi yeni bir isimle, üzerinde çalıştığı yeni telefonla tekrar karşımızda. Hong Kong merkezli firmanın yeni adı Turing Space Industries (TSI). TSI'nin yeni fikri HubblePhone, 2020'de piyasada olmayı umuyor.
Firmanın 5G yeteneklerine sahip Android'li telefonu, yüzeyi kaplayan ve dönen ekranlardan oluşuyor. Telefon ekranlarının konumlarını değiştirerek farklı fotoğraf ve görüntüleme modlarını kullanabiliyorsunuz. 60 megapiksellik kameraya sahip konsept, 15x optik zum yapabiliyor ve üç ek 12MP çift kamera sistemine sahip.
Telefonun her bir "destesi" henüz duyurulmayan Snapdragon 855 sekiz çekirdekli yongayı kullanıyor ve her bir destenin 8GB RAM modülü, toplamda 512GB depolama alanı bulunuyor. "Sonraki nesil oyun deneyimi" için duygusal makine öğrenimi özelliklerine sahip bir işlemci kullanan cihaz, komutlarınızı almak için dudaklarınızı okuyabiliyor. Böylece ne söylediğinizi başkaları duymadan komut verebiliyorsunuz. Cihazın üzerinde her nedense bir kaydırma çarkı da var.
2.749 dolarlık fiyat, sadece iki sene sonra çıkacak böyle bir telefon için çok fazla gibi görünmüyor. Ancak Turing'in hayallerini gerçek yapma sicili pek iyi değil. Firma, büyük gürültü kopardığı cihazından bir tane bile üretememiş ve Şubat'ta iflas başvurusu yapmıştı.
Gerçeğe hemen dönüşmese bile, HubblePhone'un bizlere (ve umuyoruz ki telefon üreticilerine) yeni hayaller kurdurması, dikdörtgen ekranların dışına çıkma çabası güzel.
Zeynel A. Öztürk
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