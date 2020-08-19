Mukbank nedir? Mukbank videoları nasıl çekilir?

Günümüzün en büyük meşguliyetlerinden birisi de internet. İnternette de her geçen gün yeni bir akım başlıyor. Youtube'da birçok kez mukbank videolarına denk gelmişsinizdir. Peki nedir bu mukbank? Mukbank videoları nasıl çekilir?