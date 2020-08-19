Mukbank nedir? Mukbank videoları nasıl çekilir?

Mukbank son yıllarda popüler olan bir video uygulamasıdır. İlk olarak Kore'de ortaya çıkmıştır. 2009 yılında yayınlanmaya başlayan ve sosyal paylaşım sitesi olan Youtube'de yemek yerken çekilen videoların yayınlanması olarak tanımlanan Mukbank tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılmıştır.
Mukbank videolarının popüler olması ve yoğun ilgi görmesinde en önemli sebep yalnız yaşayan insanların bu yalnızlıktan kurtulmak için yemek yerken videolar çekmesi ve yayınlanması olarak tanımlanır. Mukbank kelimesi esasında Korece'de 'moenkneum' kelimesinden türemiştir. Moekneum yemek yemek anlamına gelir. Korece'de 'bangson' kelimesi de yayın anlamındadır. Her iki kelime birleşerek Mukbank kelimesi ortaya çıkmıştır.
Mukbank Videolarının Çekilmesi
Mukbank videolarının çekilmesi için öncelikle yapılması gereken bir Youtube hesabı açılmasıdır. Youtube'de canlı yayında bireyler normalde yediklerinin çok daha fazlasını yerler ve yemeklerini yerken karşılarında birisi varmış gibi sohbet ederler. Canlı yemek yeme videoları pek çok kişi tarafından ilgi ile izlenir. Yayın daha sonra genellikle kaldırılmaz ve izleyemeyen kullanıcıların da izlemesi sağlanır. Mukbank videoları reklam yapmak isteyen yiyecek ve içecek firmaları tarafından da kullanılır. Bu videolar Youtube dışında farklı sosyal medya platformları aracılığı ile de çekilir. Gün geçtikçe yaygın hale gelen sosyal paylaşım sitelerinde Mukbank videoları yayınlamak oldukça ilgi gören bir video türüdür. Videolarda ilginç yiyecekler ve içecekler denenerek ilgi çekmek istenir.
Mukbank Videolarında Ünlü Olanlar
Mukbank videolarında ünlü olanlar oldukça fazla takipçiye sahiptir. En ünlü Mukbank ünlüleri Dorothy, Keemı, Yuka Kinoshita'dır. Yuka Kinoshita'nın 5 milyondan fazla takipçisi bulunurken, Dorothy'nin 4 milyona yakın takipçisi vardır. Keemı'nin ise yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunur. Bu ünlüler videoları izlenerek oldukça iyi bir gelir elde ediyorlar. Ünlülerin elde ettiği bu gelirlerin yanı sıra psikolojik olarak asosyal kişiler olduğu uzmanlar tarafından belirtilmiştir. Videolar tüm dünyada ilgi ile izlenirken Mukbank videosu çekmek isteyenlerin sayısı da hızla artmıştır. Bu tarz videoları çeken kişiler farklı ülkelerde de artmıştır. Videolar farklı ülkelerde de farklı kişiler tarafından yayınlanmaya başlamıştır. Bu videolardan yaklaşık elde edilen kazanç 10 bin dolarak yakındır.
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