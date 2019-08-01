Multi, Klasik Asansör Sistemlerini Unutturacak!
Yeni asansör teknolojisi Multi, bildiğiniz klasik asansörlerin asla ulaşamayacağı limitlere ulaşmak için hazır!
- Levent Öztürk
Müsait alanların azalması ve şehirleşme sebebiyle daha fazla insanın şehirlerde yaşamasıyla, gelecekteki binaların yüksekliğinin artması bekleniyor. Şu andaki yüksek binaların ortalama yüksekliği 300 metre ancak Dubai'deki Burj Khalifa 828 metreye çıkarken, Suudi Arabistan'daki Kingdom Tower 2020 yılında tamamlandığında 1.001 metre yüksekliğe sahip olacak.
ThyssenKrupp Elevator'den Multi asansör sistemleri CEO'su Prof. Michael Cesarz'ın TechRadar Orta Doğu'ya söylediği üzere "gelecekte binaların daha da yükselmesi ile birlikte, asansörlerde de daha fazla teknoloji gerekecek. Halatlı asansör teknolojisi gidebileceği en yükseğe ulaştı ve daha yükseğe çıkmak için yeni teknoloji gerekiyor."
Multi sistemi, Transrapid treni veya Japonya'nın maglev treni için geliştirilen seri motor teknolojisini kullanıyor ve tek bir şaft içerisinde hem yatay hem dikey birden fazla aracın bulunmasına imkan tanıyor. Dahası, Cesarz halatsız asansör teknolojisinin gök köprüleri için gerekli çözüm olma potansiyeline sahip olduğunu da söylüyor.
Söylediğine göre ekonomik ve teknik olarak halatlar 300 ve 400 metre arasında olabiliyorlar ve zorlanarak 500 metreye ulaşabiliyorlar. Bu da klasik bir asansörün veriminin ulaşabildiği nokta anlamına geliyor. Multi ise, teorik olarak 5.000 metreye kadar çıkabiliyor. Ancak şu anda, şirketin portfolyosunda en fazla 1.600 metreye kadar çıkılabilmiş durumda.
Dünya'nın en yüksek binaları asansörler için giderek daha ağır kabloların desteğine ihtiyaç duyuyorlar ancak sert rüzgarların etkisi dolayısıyla binaların sallanması, sıradan kabinlerde çok fazla basınç yaratıyor ve asansörler güvenlik sebebiyle kullanılamayabiliyor. Multi ise elektriklenmiş olmadığı için, Cesarz, sıralı motorların şaftın arka duvarındaki elektromanyetik bobinler tarafından güçlendirildiğini söylüyor. Ayrıca birden fazla aracın tek şaft alanında yer alabilmesinden dolayı da asansörler için ayrılması gereken alan normal bir sisteme göre daha az oluyor; depremlere hassasiyet azalıyor. Sistemin daha pahalı olması bir dezavantaj iken, bu alan kazancı daha fazla alanın kiralanabilmesi anlamına gelerek bir dereceye kadar finansal kaybı önlüyor. Kısacası, ilk yatırım masrafı yüksek olmasına rağmen zaman içerisinde getiri çok daha fazla artabiliyor.
Firma şu anda Berlin'de OVG Real Estate'in yeni East Side Tower binası ile çalışıyor ve Multi'nin 2025 yılında çalışmaya başlaması bekleniyor. Ayrıca teknoloji Dubai Expo 2020'de de tanıtılacak ve şu anda küresel olarak bu sistemi kullanacağı açıklanan 20 proje bulunuyor.
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