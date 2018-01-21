Münih'in geri dönüş kararı ardından Barselona...
Münih Microsoft'a geri dönüş kararı almış olsa da şimdi de Barselona açık kaynağa yöneliyor...
Barselona, İspanya otoriteleri şaşırtıcı sayılabilecek bir karar ile, Microsoft'tan vazgeçerek açık kaynaklı alternatiflere yöneleceklerini açıkladılar. Şehir, artık 2018 yılındaki yıllık yazılım bütçesinin %70'ini açık kaynaklı yazılıma yatırım için kullanmayı planlamakta ve bu geçiş, 2019 yılının bahar mevsiminde sonlanacak.
Prosedürün detayları, Microsoft'un Outlook and Exchange Server ve Office'inin Open-Xchange ve Libre Office ile değiştirileceğini söylemekte. Benzer bir şekilde de varsayılan internet tarayıcısı Mozilla Firefox ile değiştirilecek. Varsayılan işletim sistemi henüz açıklanmasa da, şehir konsülünün zaten kullanmakta olduğu Ubuntu'nun kullanılacağı tahmin edilebilir.
Anlaşıldığı kadarıyla bu karar, Free Software Foundation Europe organizasyonunun, vergi paralarının daha pahalı olan lisanslı mülkiyet yazılımları – Microsoft tarafından geliştirilenler gibi – yerine yerel firmalar tarafından erişilebilen açık kaynaklı bedava yazılımlar ile değiştirilmesine yönelik isteminden kaynaklanmakta.
Bu geçişin lisans masraflarını azaltacağı rahat bir şekilde söylenebilse de, yeni yazılımın şehir geneline yayılması, bakımı ve kullanacak olan kişilerin eğitimi için hâlâ para harcanması gerekmekte. Konsül, şimdiden 65 yeni geliştiriciyi bu amaçlar için işe almış durumda.
Genel olarak Barselona'nın bu kararının 2003 yılında Münih tarafından alınan karar ile büyük bir benzerlik gösterdiği söylenebilir. Ancak Münih'in kararı neredeyse felaketle sonuçlanmıştı ve şehir, geçtiğimiz yılın başlarında Microsoft'a geri dönme kararı almıştı...
Levent Öztürk
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