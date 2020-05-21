Murat Erkan Birleşmiş Milletler'e BiP'ten Bağlandı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 20'nci yıl dönümü sebebiyle düzenlenen özel röportaja, Türkiye'nin yerli ve milli iletişim platformu BiP'in geliştirmekte olduğu konferans özelliğiyle katıldı.