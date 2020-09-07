Mürekkebi üç yıl bitmeyen Yazıcı: İşte Epson EcoTank L15160 İncelemesi!

Pek çoğumuzun gözünde yazıcılar, sürekli sorun çıkartan, kağıdı sıkışan, toneri biten ve mürekkep doldururken de her yeri batırdığımız cihazlardır, değil mi? Hatta öyle ki, zaman zaman bu yazıcıların, sürekli bir devinim içinde olan teknoloji dünyasında, nasıl bu kadar durağan kalabildiğine, geliştirilemediği konusunda da hayrete düşerken buluruz kendimizi. Eğer böyle düşünüyorsanız, muhtemelen evinizde veya ofisinizde eski bir yazıcı kullanıyorsunuz.
Bu incelememizde sizi yeni bir yazıcı ile tanıştırıyoruz. Epson'ın kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü EcoTank L15160 modeli bu incelememizde bizlerle beraber ve akıllardaki o eski yazıcıların kötü namını silmek için burada.
Epson EcoTank L15160 3 Yıl Süren Mürekkep
Öncelikle şunu söyleyerek başlamak lazım: Bu cihaz 3 yıllık mürekkeple geliyor ve dakikada tam 25 sayfa yazdırıyor. Bu arada renkli veya siyah fark etmeksizin, dakikada tam 25 sayfadan bahsediyoruz. Bu da piyasadaki pek çok modelden daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bu arada bu cihazın bir de alt modeli var, o da EcoTank L15150 olarak bulunuyor. Onun farkı ise, dakikada tek renkte 25, renkli baskıda da 12 sayfa yazdırabilmesi oluyor.
Epson EcoTank L15160 Özellikleri Neler?
Sayfa başına düşük maliyet gözeten bu yazıcı, ilk kutusundan çıkarttığınızda, dediğimiz gibi 3 yıl boyunca yetecek mürekkeple beraber geliyor. Kullandığımız süre içinde çok sayıda baskı yapmamıza ve hatta geçtiğimiz ay dergi okumalarını da bu yazıcıdan aldığımız baskılardan yapmamıza rağmen kartuşlar daha yarısında ve hatırlatmam gerek ki, bizim elimizdeki test cihazı, yani bizden önce de çok sayıda inceleme için gönderilmiş bir ürün. O anlamda biraz yoğun kullanıldığını tahmin edersiniz.
Epson EcoTank L15160 Ön Panel
Şimdi, yazıcının ön paneline baktığımızda, burada büyükçe bir ekranın olduğunu görüyoruz. 10 cm'lik bu renkli LCD ekran, dokunmatik bir yüzeye sahip. Böylece kolaylıkla işleminizi tanımlayabiliyorsunuz. Ekranın hemen yanında komut tuşları yer alırken, bu paneli, yazıcıyı konumladığınız yere göre aşağı veya yukarı şekilde hareket ettirebiliyorsunuz.
Panelin altında çift kağıt tepsisini görebiliyorsunuz. Bu kağıt tepsilerin her biri 250 sayfa alabiliyor ve bu arada bu yazıcının A3 işleri için de uygun yapıda olduğunu söyleyelim.
Epson EcoTank L15160 Mürekkebi Nasıl Doldurulur?
Yazıcıda ayrıca 50 sayfalık arkadan besleme bulunuyor; sol tarafa geldiğimizde ise mürekkep tankını görüyoruz. Bu mürekkep tankını muhtemelen ortalama bir kullanımla 3 yıl sonrasında dolduracaksınız, ancak bilmeniz açısından söyleyelim; bu cihazın mürekkep şişelerini ters çevirip bastırdığınızda dolum yapılıyor. Yani doldururken mürekkebi sağa sola dökmeniz pek mümkün değil. Dolumu yaparken de, ön panelden doluluk oranını kontrol edebiliyorsunuz zaten.
Epson EcoTank L15160 Performansı Nasıl?
Söylediğimiz gibi dakikada 25 sayfa renkli veya tek renkli baskı yapabilen yazıcı, ilk sayfa basımını da 5.5 saniye gibi kısa bir sürede yapabiliyor. Baskı yapmak için ise, tabii ki bu cihazı ağa bağlamanız lazım. Bunun için bir Ethernet portu var, fakat elbette Wi-Fi desteği de yazıcıda yer alıyor. Böylece ağınıza kolayca dahil edebiliyorsunuz. Öte yandan tablet veya telefondan baskı yapmak için de Epson iPrint uygulamasını kullanabiliyorsunuz.
Epson EcoTank L15160 Özellikleri
EcoTank L15160 sadece baskı yapmıyor, tarama yapabiliyor, kopya almanıza olanak tanıyor ve hatta faks özelliği de içeriyor. Böylece bu cihaz ile hala üyelik iptalinde faks çekmenizde direten kurumlara da güzel bir cevap vermiş oluyorsunuz.
Yazıcının baskı kalitesi ise gerçekten sınıfı için iyi seviyede. 4800x1200 piksel çözünürlükte baskı yapabilen makine, 2400x1200 çözünürlüğünde de tarama yapabiliyor. Bu arada Epson, bu yazıcıda da kullanılan mürekkeple oldukça iddialı. Sıvı ile temasa karşı dayanıklı olduğunu ve baskıların uzun yıllar boyunca solmadan kalacağını söylüyor. Elbette bunu doğrulamak için de biraz zaman gerekiyor.
Sonuç
Evet, sonuç olarak Epson EcoTank L15160, gayet güzel bir yazıcı olmuş. Evet, kimileri için boyutları biraz büyük gelebilir; ancak bunu çok fonksiyonlu olmasına ve A3 sayfa desteğinde bulundurmasına yorabilirsiniz. Baskı kalitesi ve hızı ile kullandığımız süre içinde gayet memnun kaldık.
Epson EcoTank L15160 Fiyatı Ne Kadar?
Ofis ihtiyacını karşılayabileceği gibi, ev ofisleri için de uygun yapıda olduğunu söylemek mümkün. Ancak fiyatı biraz pahalı gelebilir. Şu an EcoTank L15160'ı piyasada 8740 TL fiyatla bulabiliyorsunuz.
CHIP Online Notu: %88
+ 3 yıllık mürekkep
+ Baskı hızı ve kalitesi
+ Renkli ve dokunmatik ekran
+ Kolay kullanım
+ iPrint uygulaması
- Fiyatı yüksek
Epson EcoTank L15160 Alternatifleri Neler?
Epson EcoTank L15160'a alternatif olarak daha önce incelediğimiz HP Neverstop Laser 1200a modeline de yakından bakabilirsiniz.
Kimler Epson EcoTank L15160 Satın Almalı?
Özellikle evde çalışmanın yoğunlaştığı şu dönemde bol bol baskı almanız gerektiren işler için kullanılabilecek olan Epson EcoTank L15160, ofis ihtiyacını da giderecektir.
Epson EcoTank L15160 Teknik Özellikleri
- Baskı Yöntemi PrecisionCore Baskı Kafası
- Mürekkep Teknolojisi Pigmentli Mürekkep
- Baskı Çözünürlüğü 4800x1200 inç başına nokta
- Çok Fonksiyonlu Baskı, Tarama, Kopya, Faks
- Baskı Hızı 25 sayfa/dakika tek renkli, 25 sayfa/dakika renkli
- Ekran Renkli dokunmatik ekran
- Bağlantılar USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct, USB sunucu
- Boyutlar 515? x 500 x 350 mm
- Ağırlık 20 kg.
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