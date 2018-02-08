Musk bu sefer güneş paneli hediye ediyor...

Elon Musk, Güney Avusturalya ile girdiği batarya iddiasının ardından eyalete güneş paneli verecek.

Elon Musk'tan hediye güneş paneli...

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