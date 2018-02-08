Musk bu sefer güneş paneli hediye ediyor...
Elon Musk, Güney Avusturalya ile girdiği batarya iddiasının ardından eyalete güneş paneli verecek.
Elon Musk ile Güney Avusturalya lideri Jay Weatherhill arasındaki ortaklık daha da büyüyor ve ikili, eyaletteki en azından 50000 eve bedava Tesla güneş panelleri ve bataryaları sunmak için yeni bir anlaşma yapmış durumda.
Geçtiğimiz yılın sonlarında Tesla, eyalette sıklıkla yaşanan elektrik kesintilerine cevap olarak Dünya'nın en büyük li-ion bataryasını kurmuştu. Bu proje "100 günde tamamlanamaması durumunda sistemin bedava olacağına" yönelik bir Twitter iddiası (Musk bu iddiayı kazandı) üzerine ortaya çıkmıştı.
Yeni önerilen güneş enerjili evler ağı ise "Dünya'nın en büyük Sanal Enerji Tesisini" oluşturacak ve enerji firmaları, yapılan masrafı evlerin ürettikleri fazladan enerjiyi satarak karşılayacaklar.
Yılın ortasına kadar yaklaşık olarak 100 evin panellere kavuşması planlanıyor ve önümüzdeki yıl içerisinde de 1000 ev daha sistemin ilk deneme süresi içerisinde panellerine kavuşacak. Eğer deneme başarılı olursa, 50000'den fazla Güney Avusturalya evi, dört yıl içerisinde güneş panellerine ve bataryalarına kavuşacak. Projeye katılım başvuruları ise proje için özel olarak açılan bir internet sitesi üzerinden yapılmakta ve Weatherhill'in gönderdiği bir tweet'e göre şimdiden 4000'den fazla kişi başvurmuş durumda...
Levent Öztürk
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