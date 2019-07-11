Musk, Tesla Arabaların Yatırım Olduğunu Söylüyor
Tesla CEO'su Elon Musk, günün birinde bir Tesla otomobile sahip olmak isteyenleri üzecek açıklaması ile bir kez daha gündemde!
- Levent Öztürk
Tesla CEO'su Elon Musk'ın söylediğine göre tamamen otonom modeller hazır olduklarında, Tesla arabalar çok daha pahalı olacak. Musk, uzun bir süredir Tesla'nın zaman içerisinde değerlenecek bir yatırımı temsil ettiği konusunda ısrarcıydı ve hatta bu ısrar, bir Twitter kullanıcısının arabaların yakın gelecekte sınırlı sayıda mı üretileceğini sormasına sebep oldu.
Alışıldık tepkisel tarzı ile Musk en başta sadece "Evet" cevabı ile yetindi. Ancak CEO, hızlı bir şekilde geri adım atarak firmanın araba satmaya devam edeceğini ancak şu andakinden çok daha yüksek fiyata satış yapılacağını söyledi.
Musk'ın söylediğine göre bunun sebebi, tamamen otonom olan Tesla'ların, sahiplerini taşımazken otonom bir taksi olarak çalışarak gelir sağlama imkanı sunması ve bu yüzden de normal bir arabaya göre çok daha değerli olmaları.
Bu Musk'ın Tesla fiyatlarının gelecekte artacağına yönelik ilk uyarısı değil ve firma şimdiden fiyatlarını yükseltmeye başlamış durumda. İlk fiyat artışı bu yılın Mayıs ayında yaşandı ve Tesla'nın Tam Otonom Paketi'ne sahip bir aracının fiyatının birkaç bin dolar artacağı duyuruldu.
Tam otonom sürüş seçeneğine sahip arabaların sahiplerine, gerçek otonom sürüş gerçeğe dönüştükçe donanım ve yazılım güncellemeleri sunulacak. Musk, her güncellemenin arabanın değerini arttırdığını ve bu yüzden de kullanıldıkça değeri azalan tipik bir araba yerine bir yatırım gibi görülmelerinin gerekli olduğunu söylemeye devam ediyor.
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