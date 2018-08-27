Musk: Tesla, Kapıları Kapatmıyor
Elon Musk, Tesla'nın tekrar özelleşmeyeceğini ve kamuya açık kalacağını duyurdu.
Elon Musk, Tesla'yı özele çevirmek istediğini duyurduktan sadece birkaç hafta sonra geri adım atarak, firmayı kamuoyuna açık tutmayı planladığını duyurdu. Karar, yatırımcıların Tesla'nın özel olursa hisselerini tutmayı düşünmelerine rağmen halka açık kalmasını hala tercih ettiklerini belirten geri bildirimin ardından alınmış gibi gözüküyor. Musk da konu hakkında yaptığı konuşmada sürecin zor olacağını bilmesine rağmen, bunun ne kadar zaman alıcı ve dikkat dağıtıcı bir şey olduğunu düşünmediğini itiraf etti.
Ayrıca Musk şu anda Model 3 üretimini hızlandırmaya odaklanmak istediğini de söyledi. Bir blog yazısında belirttiği üzere:
"Özele geçiş sürecinin zor olacağını biliyordum, ancak bunun beklenenden daha fazla zaman alacağı ve dikkat dağıtacağı açık. Bu bir problem çünkü biz kesinlikle Model 3'ü hızlandırmaya ve kârlı olmaya odaklanmalıyız. Finansal olarak sürdürülebilir olmadıkça, sürdürülebilir enerjiyi ilerletme görevimize ulaşmayacağız."
Musk, bu konular üzerinde düşündükten sonra düşüncelerini şirketin yönetim kurulu ile paylaştı ve kurul, firmanın halka açık kalmasının daha iyi olacağını düşündükleri yönünde bir karar aldı. Musk, lider Tesla'yı bir kamu şirketi olarak sürdürmek için "inanılmaz derecede heyecanlı" olduğunu belirterek duyuruyu tamamladı ve firmanın şimdilik sürdürülebilir enerji ürünlerini sürdürülebilir kârlı hâle getirmeye odaklanacağını belirtti.
Levent Öztürk
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