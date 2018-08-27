Musk: Tesla, Kapıları Kapatmıyor

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Vahşi Batı

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Kayıp Şehirler