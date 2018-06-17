Musk, Tünellerinden Birine Tesla Otomobil İndirdi!
Elon Musk'un Boring Şirketi, fütüristik tünellerinden birine bir Tesla gönderdi!
Elon Musk'un yüksek hızlı yeraltı "patenleri" ile trafiği engelleme hayali, bu haftaya kadar gökyüzündeki turta ya da tünellerde hazine gibi görünüyordu.
Chicago ve Musk'ın tünel açma girişimi bu hafta, Boring Şirketi'nin şehir merkezi ve O'Hare Uluslararası Havalimanı arasında ekspres bir hizmet kurup işletmek üzere seçildiğini duyurdu.
Musk, Los Angeles sürücülerinin trafik sıkışıklıkları etrafında bir yeraltı kısayolunu kullanmak için kullanabileceği bir tüneller ağı tasarladı. Boring Şirketi, bir başka Musk ortaklığı olan SpaceX'in California genel merkezinin altında bir gösteri tüneli inşa ediyor.
Visyonunu gerçekleştirmeye gittiğinin bir kanıtı gibi, Boring Firması tünellerden birinde giden Tesla aracın videosunu paylaştı. Aşağıdaki kısa video, YouTube'da perşembe günü yayınlandı. Bir Tesla Model X'in, söz verilen yüksek hızlarda hareket etmediği bir tablada bir tünelden ilerlediği görünüyor. Ama tabii ki bu sadece başlangıç.
Musk ve Boring Şirketi, sadece otomobilleri değil, yer altı ve yüksek hızlı elektrikli otobüsleri kullanan Los Angeles bölgesindeki yayaları ve bisikletçileri hareket ettirecek "Loop" adında bir yeraltı geçiş sistemi için bir istasyonlar ağını haritalamak için uğraşıyor.
Chicago projesi, bu otobüs tarzı döngü sistemi için ilk pilot proje olarak görünüyor. Saatte 160 km hızla yeraltı elektrikli araçlarda 16 yolcu ve bagaj taşıyacak.
En azından plan bu. Şimdilik gördüğümüz tek bir dar tünelden ileriye doğru giden tek bir Tesla. Boring Şirketi, önümüzdeki birkaç ay içinde Chicago'da daha büyük bir şeye başlayabileceğini söyledi.
H. Hüseyin Öztürk
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