Musk, Tünellerinden Birine Tesla Otomobil İndirdi!

Elon Musk'un Boring Şirketi, fütüristik tünellerinden birine bir Tesla gönderdi!

Musk, tünellerinden birine Tesla otomobil indirdi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Test ettik, ödedik, geçtik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Çin, Telefon Tutkunları İçin Yol Geliştirdi!
Intel'de Spectre Benzeri Açık Bulundu
Apple'dan Joystick'li Arabalar mı Geliyor?
Samsung Katlanabilir Telefon 2,000$ Olabilir
Musk, Tünellerinden Birine Tesla Otomobil İndirdi!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir