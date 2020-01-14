Musk'tan Yayaylarla Konuşan Tesla Paylaşımı

Elon Musk, bir Tesla otomobilinin yayalarla konuştuğunu gösteren bir video paylaştı ve yeni işlevin "yakında" bazı elektrikli otomobillere geleceğini söyledi.
Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa— Buff Mage (@elonmusk) 12 Ocak 2020
Musk, paylaştığı tweet'te "Tesla'lar yakında isterseniz insanlarla konuşacak" dedi ve paylaştığı videonun gerçek olduğunun altını çizdi. Video kısa olsa da, bir Model 3'ün yayanın yanından geçerken konuştuğunu ve "orada durma, içeri atla" dediğini gösteriyor. İşlevin yapay zekayla mı çalıştığı, yoksa sadece ses mi çaldığı, henüz bilinmiyor.
Bir kullanıcı, işlevin Sentry moduna (Tesla araçlarında kullanılan otomatik bir videolu izleme güvenlik sistemi) eklemenin mümkün olup olmayacağını sorduğunda Musk, "Kesinlikle! Bunun hırsızların kafasını karıştıracağından hiç şüphe yok," cevabını verdi.
Bununla birlikte işlev, sürücünün her istediğini söyleyebiliyorsa, kısa süre içerisinde dışarıdakileri rahatsız etmek için kötüye kullanılmaya başlayabilir.
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