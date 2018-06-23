Musk'ın sabotaj iddiaları daha ilginç bir hal aldı
Tesla'nın sabotaj iddiaları giderek daha ilginç bilgilerle genişliyor...
Tesla'nın eski bir çalışanına hırsızlık ve sabotaj iddiaları ile dava açtığı hikayede ilginç bir an daha yaşandı. Firma, Martin Tripp'in bir arkadaşının "mekanı ateşe vermek" ile tehdit ettiği iddiası ile batarya üreten Gigafactory çevresinde güvenliği arttırırken, Washington Post, Tripp ve CEO Elon Musk arasında geçen e-posta görüşmesini yayımladı.
Bu e-postalarda Tripp, kendi davranışları için başkalarını suçlamayı reddederken, Tesla'yı atıklar ve güvenlik problemine sahip araçları satışa sunmakla suçluyor. Buna karşılık olarak Musk, milyonlarca dolarlık hurdaya sahip olmanın "yeni bir haber olmadığını" ve Tripp'in sözünden dönme ve çalışma arkadaşlarına düzen kurma sebebiyle yasal bedellerle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Bu görüşme, normalde bir CEO'dan yayımlanmasına alıştığımız görüşmelere hiç benzemese de, Elon Musk'ın bu alanda da farklı davranıyor olmasının şaşırtıcı olmadığı rahatlıkla söylenebilir.
Tripp'in CNNMoney'ye söylediğine göre dava iddialarına rağmen kovulmasının sebebi, iddiasına göre hasarlı batarya modüllerinin Model3'lere bağlanarak satılması, tehlikeli bir şekilde depolanan hurdalar ve gerçeği yansıtmayarak abartılan Model 3 sayılarını yatırımcılara ve kamuya duyurmayı planlamasıydı. Post'un belirttiğine göre Tripp, bu ayın daha erken döneminde Business Insider'da yayımlanan Tesla'nın atık metalleri hakkındaki haberin kendi belgelerine dayanarak yapıldığını söylüyor. Buna karşılık olarak firma ise bu iddiaların abartılı veya yanlış olduğunu söylemekte.
Levent Öztürk
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