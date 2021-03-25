Mutasyonlu Koronavirüsler, Hayvanlar İçin Büyük Tehlike Haline Gelebilir

İngiltere, Afrika ve Brezilya mutasyonları, hayvanları da tehdit etmeye başladı. Yeni araştırmalar, mutasyonlu Koronavirüslerin hayvanlarda hiç beklenmeyen etkilere sebep olduğunu ortaya koyuyor.

  • Levent Öztürk
Hayvanlarda yeni mutasyonlu COVID-19 tehlikesi

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Mutasyonlu Koronavirüsler, Hayvanlar İçin Büyük Tehlike Haline Gelebilir

 

 