Mutasyonlu Koronavirüsler, Hayvanlar İçin Büyük Tehlike Haline Gelebilir

İngiltere, Afrika ve Brezilya mutasyonları, hayvanları da tehdit etmeye başladı. Yeni araştırmalar, mutasyonlu Koronavirüslerin hayvanlarda hiç beklenmeyen etkilere sebep olduğunu ortaya koyuyor.