Mutasyonlu Koronavirüsler, Hayvanlar İçin Büyük Tehlike Haline Gelebilir

Yeni Koronavirüs'ün, yani SARS-CoV-2'nin yeni ve daha bulaşıcı türevleri, Dünya'nın bazı bölgelerinde büyük sorunlar yaratırken hızlı bir şekilde var olan yaygın virüs türlerinin arasına giriyor. Görünene göre ufak mutasyonlara sahip bu virüsler, sadece insanlar için değil diğer hayvanlar için de sorun yaratmaya başlıyor.
Araştırmacıların yeni buldukları verilere göre İngiltere türevi (varyantı) B.1.1.7 ile enfekte olan kedi ve köpekler ile kalp kasının iltihaplanması olarak tanımlanabilecek miyokardit riskinin artması arasında muhtemel bir bağlantı bulunuyor. Bir başka araştırmada da bir başka bilim insanı ekibi, orijinal virüsün aksine yeni türevlerin fareleri enfekte edebildiğini söylüyor.
Her iki araştırma da henüz ön baskı aşamasında, yani henüz hakem onayından geçmiş değiller. Ancak iki araştırma da yeni türevlerin COVID-19 salgınını ilginç ve garip şekillerde değiştirdiğini vurguluyor.
Kedi ve Köpeklerde İngiltere Mutasyonu Tehlikesi
Bu araştırmaların ilkinde, Texas A&M Üniversitesi bilim insanları, aynı evde bulunan bir kedi ve köpeğin, İngiltere türevi SARS-CoV-2 ile enfekte olduğunu belgeledi. Bu, İngiltere türevinin hayvanlarda belgelendiği ilk olaydı.
Tabii ki SARS-CoV-2 enfeksiyonları daha önce de kedi ve köpeklerde görüldü. Mart 2020 tarihinde kedilerin ve köpeklerin, hastalık sebebiyle görülür bir semptom göstermeseler bile enfekte olabildikleri görülmüştü. Ancak güney doğu İngiltere'deki hayvan hastanesindeki veterinerler, B.1.1.7 türevinin ortaya çıkması sırasında şaşırtıcı sayıda köpek ve kedinin miyokardi sebebiyle hastaneye getirildiğini belirtiyorlar. Bu durumu fark eden veterinerler, sekiz kediye ve dört köpeğe test yaptılar ve daha önce bir kalp hastalığı geçmişleri bulunmamasına rağmen, kardiak anormallikleri olduğunu ortaya çıkardılar. Ayrıca miyokardi geçiren bu hayvanların çoğunun sahibinin, kısa bir süre önce COVID-19 semptomları yaşadıklarını veya pozitif test sonucu aldıklarını öğrendiler.
Brezilya ve Afrika Türevleri Fareleri Tehdit Ediyor
Bir başka araştırma projesinde ise yeni SARS-CoV-2 türevlerinin hayvanlar üzerindeki ilginç bir başka özelliği ortaya çıktı. Orijinal SARS-CoV-2 türü, ACE2 reseptör proteinine iyi bir şekilde bağlanamadığı için fareleri enfekte etmiyordu. Ancak yeni bir araştırma, Afrika türevi (B.1.351) ve Brezilya türevinin (P.1) fare ACE2 reseptörlerine bağlanmasını sağlayan mutasyonlar geçirdiğini gösterdi. Başka bir deyişle orijinal SARS-CoV-2 türleri farelere bulaşmazken, Güney Afrika ve Brezilya türevleri bulaşabiliyor.
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