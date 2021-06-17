Mutlak Bir Canavar: Lenovo Yoga Slim 7 İncelemesi

Ryzen gücünü arkasına alan Yoga Slim 7, ultra mobil dizüstü bilgisayar kategorisinde performans rüzgarı estiriyor. İşte Lenovo Yoga Slim 7 hakkında merak edilen her şey ve detaylı Lenovo Yoga Slim 7 incelemesi.

  • Ercan Uğurlu
Oynat Lenovo Yoga Slim 7 video inceleme Ryzen gücünü arkasına alan Yoga Slim 7, ultra mobil dizüstü bilgisayar kategorisinde performans rüzgarı estiriyor.

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