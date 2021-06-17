Mutlak Bir Canavar: Lenovo Yoga Slim 7 İncelemesi

Ryzen gücünü arkasına alan Yoga Slim 7, ultra mobil dizüstü bilgisayar kategorisinde performans rüzgarı estiriyor. İşte Lenovo Yoga Slim 7 hakkında merak edilen her şey ve detaylı Lenovo Yoga Slim 7 incelemesi.

17 Haziran 2021 20:00

Ercan Uğurlu