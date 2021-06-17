Mutlak Bir Canavar: Lenovo Yoga Slim 7 İncelemesi

Lenovo'nun Yoga sınıfı laptop'larına aşinayız. Ultra ince ve ultra hafif kategoriye konumlanan Yoga serisi içinde ise esnek ekranlı modeller var. Bunları döndürüp çevirip katlayabiliyoruz, ancak bugün yakından bakacağımız Yoga daha geleneksel bir kullanım şeklini benimsiyor.
Eğer şu sıralar ince ve hafif bir laptop arıyorsanız bu modeli de seçenekler arasına dahil edebilirsiniz. Son dönemde bu kategoride pek çok yeni model gördük. Gelen yeni modellerin pek çoğu Intel işlemcili olurken, elimizdeki Yoga Slim 7 ise Ryzen işlemciden güç sağlıyor. Tabii ki bu laptop'ın da Intel işlemcili seçeneği bulunuyor. Dilerseniz onu da tercih edebilirsiniz.
Intel ve AMD Seçenekleri
Yoga Slim 7, farklı varyantlarıyla çeşitliliğini artıran bir model. Bunu hem tasarım hem teknik özellik noktasında sağlıyor. Teknik tarafta Intel ve AMD işlemci seçenekleriyle olduğu gibi, dokunmatik ekranlı ve 4K çözünürlük seçenekleri de bulunuyor. Bizim incelediğimiz model ise, Full HD çözünürlüğüne sahip dokunma özelliği bulunmayan bir ekrandan oluşuyor. Evet, dokunmatik özellik bu modelde yok, ancak ekranın sağladığı görüntünün gayet iyi olduğunun altını çizelim. Sağladığı yüksek parlaklık seviyesi nedeniyle, güneş altında kullanımının da gayet iyi ölçüde olduğunu söyleyebiliriz. Biz deniz kenarında da kullandık, sorunsuz şekilde ekranı görebiliyorsunuz.
Tasarım Detayları
Bu laptop'ın 4K çözünürlüğe sahip olan modeli biraz daha niş bir kitleye hitap ediyor. Zira o modelin tasarımı da farklı. Bizim elimizdeki modelin arka yüzeyi metal kapaktan oluşurken, diğer modelde ise bu yüzey tamamen kumaş kaplamalı olarak tasarlanmış.
Bunun dışında iç yüzeyde ve çevre detaylarında ise fark yok. Malzeme kalitesi ve genel görünümüyle çok tatmin edici bir yapıya sahip olan Yoga Slim 7'de 14 inç boyutunda bir ekran yer alıyor. Önünde ise tuş yerleşimi ve kullanım rahatlığıyla çok beğendiğimiz klavyesi uzanıyor. Tuşların 2 kademeli arka aydınlatmaya sahip ve bu tip laptop'larda pek göremediğimiz geniş Enter tuşunun bulunmasının sevindirici detaylar olduğunu da söyleyelim.
Hoparlörler, klavyenin her 2 kenarına yerleştirilmiş. Bu hoparlörler Dolby Atmos destekli ve güzel ses sağlıyorlar. 2 watt gücünde yerleştirilen bu hoparlörler, bu tip bir laptop için fazlasıyla yeterli.
Klavyenin altındaki touchpad alanı da palm rest bölgesinin izin verdiği ölçüde geniş olarak kullanılmış.
Laptop'ın bağlantılarına baktığımızdaysa burada yeterli portların bulunduğunu görüyoruz. Özellikle tam boyutlu bir HDMI'ın yer alması sevindirici. Pek çok muadilinde bu port olmuyor. Sağ tarafta 2 adet USB 3.1 Gen.2 portu, sol kenardaysa USB-C portu bulunduran yeni Yoga'da microSD kart slotu da yer alıyor.
Bu arada laptop'ın güç butonunu üzerinde aramayın, zira Lenovo bu tuşu laptop'ın sağ kenarına yerleştirmiş. Parmak izi arıyorsanız ise, o özellik bu modelde yok. Fakat Windows Hello üzerinden kamera yoluyla yüz tanıma özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bu arada web kamerasının herhangi bir gizlilik tuşu bulunmadığını söyleyelim. Huawei modellerinde klavyeye yerleştirilen web kamerası, son incelediğimiz HP Spectre x360'ta ise bir tuş yardımıyla kapatılabiliyordu hatırlarsanız.
Boyut ve Ağırlık
Evet, genel çerçevesiyle Yoga Slim 7'i tanıdık. Şimdi biraz yavaş yavaş teknik özelliklere doğru gelelim fakat şunun da altını çizmeden geçmeyelim. Bu laptop çok hafif ve gerçekten de ince bir model. 1.4 kilogram ağırlığında olan Yoga, yaklaşık 1.5 cm kalınlığında. Bu da gerçekten sürekli el altında tutmanız için iyi bir neden. Bir de her ne kadar diğer katlanabilir Yoga modelleri gibi olmasa da, bu laptop'ın ekranının da 180 dereceye kadar arkaya yatabilmesinin kullanım noktasında avantaj sağladığını da söyleyelim.
Özellikler ve Performans
Ve gelelim özelliklere. Başta da söylediğimiz gibi Lenovo Yoga Slim 7'nin modeli AMD işlemciden güç sağlıyor. Ryzen 7 4800U işlemciye sahip olan laptop, 8 çekirdekli ve 16 izlekli bu işlemcisiyle 1.8 GHz taban frekans üretirken, yük altına 4.2 GHz'e kadar frekans artışı sağlayabiliyor. 7nm FinFet üretim süreninin bir eseri olan Ryzen 7 4800U, gerçekten hem sağladığı performans hem tükettiği enerji miktarıyla çokça beğenilen bir mobil işlemci. Öte yandan beraberinde getirdiği Radeon entegre grafik işlemcisi de oyun noktasında başarılı destek sağlıyor.
7 nm Ryzen 7 4800U, 10 nm Intel ile doğrudan rekabet edecek şekilde tasarlanmış bir işlemci. 15W - 25W aralığında çalışan 8 fiziksel çekirdeği ve 16 eşzamanlı iş parçacığı ile beraber teste soktuğumuzda, Cinebench'ten 1234 puan tek çekirdek, 8715 puan çoklu çekirdek sonucu aldığını gördük.
Son dönemde ince ve hafif laptop kategorisinde arka arkaya çok sık cihazı inceledik. Bunlar arasında yeni Huawei MateBook X Pro de vardı, Acer Swift 5 de HP Spectre x360 da. Bu 3 modelde de Intel'in Core i7-1165G7 işlemcisini yer alıyor. Karşılaştırdığımızda ise Cinebench R23 testinde Yoga Slim 7'i tek çekirdek sonucunda 2'inci basamakta, çoklu çekirdek sonucunda ise açık ara ilk sıraya yerleştiğini görebiliyoruz.
Geekbench 5 testine baktığımızda ise, Yoga Slim 7 bu testte 1152 puan tek çekirdek, 5875 puan ise çoklu çekirdek sonucu sağlıyor. Bununla yine karşılaştırma tablosuna baktığımızda, Intel işlemcinin özellikle tek çekirdek sonucunda önde olduğunu görüyoruz. 11'inci nesil işlemcilerinde tek çekirdek başarısı önemli seviyede Intel'in. Fakat iş tüm çekirdeklerin çalıştığı performans sonucuna geldiğinde Ryzen platformunun atağını görmek mümkün.
Bu anlamda bu sonuçlara baktığımızda, çoklu uygulamalarda, özellikle render işleri yapmak için ya da benzeri yüklü işler için Yoga Slim 7'nin işlem kapasitesiyle oldukça elverişli olduğunu söyleyebiliriz.
Öte yandan Yoga Slim 7'nin RAM kapasitesi 16 GB. Depolama alanı ise 1 TB SSD şeklinde karşımıza çıkıyor. Diskin CrystalDiskMark sonuçları da fazlasıyla tatmin edici seviyede. 3389 MB/s sıralı okuma sonucu alan disk, 2133 MB/s sıralı yazma skoru da elde ediyor. Böylece disk konusunda hem yüksek kapasite hem iyi performans çatısı kuruluyor.
Lenovo Yoga Slim 7'ye uyguladığımız testleri ve karşılaştırma tablolarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Lenovo Yoga Slim 7 Pil Ömrü Nasıl?
Yoga Slim 7, 14 inçlik bir laptop olduğu için sürekli yanınızda taşıyacaksınız, bu nedenle beklenti kuşkusuz uzun pil ömrü sağlaması yönünde. Bunu da büyük oranda karşılıyor laptop. Öyle ki yaptığımız video izleme testinde Full HD bir videoyu yaklaşık 11 saat kadar çalıştırabilen Yoga Slim 7, gerçek dünya kullanım süresiyle de yaklaşık 10 saati görüyor. Bu tamamen kullanımınıza bağlı elbette. Normal ofis işlerinde, web dolaşımlarında 10 saat ila 14 saat arası performans elde edebiliyorsunuz. Ancak yoğun yük altında ve maksimum parlaklık seviyesinde çalıştırdığınızda ise 2 saat civarında bir sürede de pil ömrünü normal olarak tüketebilirsiniz.
Bu arada cihazın şarj cihazı da oldukça küçük. Onu da yanınızda taşımanız işleri zorlaştırmayacaktır. Laptop'ın pili bittiğindeyse, yaklaşık 2 saat içinde tam kapasite şarj edebildiğiniz bilgisini de verelim.
Sonuç
Evet, sonuca geldiğimizde Lenovo Yoga Slim 7'nin başarılı bir ultrabook olduğu açık. Özellikle performans konusunda Ryzen 7 4800U işlemciyle iyi işler çıkaran laptop, tasarım detayları ve diğer özellikleriyle de etkileyici bir laptop olmayı başarıyor. Genel hatlarıyla oldukça kullanışlı bulduk. Malzeme kalitesiyle de Lenovo çizgisini yansıtıyor. Bu anlamda ultra mobil kategoride yüksek işlem gücü ve kaliteli tasarım arayanların listesine dahil etmeleri gereken bir model olduğunu söyleyebiliriz.
CHIP Online Notu: %88
+ Güzel tasarım
+ CPU performansı
+ Geniş depolama birimi
+ Nispeten sessiz yapı
+ Uzun pil ömrü
+ Tam boyutlu HDMI
- Parmak izi sensörü yok
- Web kamerası gizlilik kapağı yok
- Thunderbolt desteği yok
Lenovo Yoga Slim 7 Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi Windows 10
- İşlemci AMD Ryzen 7 4800U 4.20 GHz
- Çekirdek 8
- Ekran 14 inç IPS (1920x1080)
- Bellek 16 GB DDR4
- SSD 1 TB PCle NVMe M.2 SSD
- Grafik AMD Radeon
- Ses Dolby Atmos (2x2W)
- Bağlantılar USB-C, USB 3.1 Gen2 (2 adet), HDMI, kart okuyucu, kulaklık, BT 5.0, Wi-Fi 6
- Boyutlar 320 x 208 x 14.9 mm
- Ağırlık 1.4 kg.
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