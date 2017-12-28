Mutlak Sıfıra Yakın Çalışan En Soğuk Yonga

Mutlak sıfıra çok yakın bir sıcaklıkta çalışan bu yonga, fiziği en uç noktalarda incelemeye izin verecek!

Mutlak Sıfıra Yakın Çalışan En Soğuk Yonga

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