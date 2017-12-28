Mutlak Sıfıra Yakın Çalışan En Soğuk Yonga
Mutlak sıfıra çok yakın bir sıcaklıkta çalışan bu yonga, fiziği en uç noktalarda incelemeye izin verecek!
Sıcaklık mutlak sıfıra (0 kelvin) kadar düştüğünde ve parçacıkların hareketi durduğunda neler yaşandığını nasıl görebilirsiniz? Basel Üniversitesi'nden araştırmacılar, bunu görmeyi sağlayacak bir cihaz üretmiş olabilirler.
Geliştirilen nanoelektronik yongası, 2,8 milikelvine kadar soğuyabiliyor. Bunun için manyetik alandan neredeyse tüm ısı kaynaklarını engelleyecek biçimde faydalanılıyor. Takım işe manyetik soğutmayla başlıyor ve yonganın elektrik bağlantılarını 150 mikrokelvine kadar soğutuyor. Bunun ardından özel geliştirilmiş bir manyetik alan sistemi, Couloumb termometreyi soğutmak üzere kullanılıyor (mutlak sıfıra yaklaşırken termometrenin sıcaklığı da sorun teşkil ediyor). Yonga 7 saat soğuk kalabildiği için testlere yeterince zaman ayrılabildiği söyleniyor.
Bu kadar soğuk şartlarda çalışabilen bir yonga, fiziği yakından incelemenize olanak tanıyor. Böyle bir yonga, sıra dışı davranışları yakından izlemenize izin verdiği gibi kuantum fiziği deneyleri için de ideal koşullar sunuyor. Bu arada geliştirme için hala biraz alan var. Araştırmacılar, kullandıkları yöntemi biraz daha geliştirip, toplam sıcaklığı 1 milikelvine düşürme konusunda "iyimserler".
Zeynel A. Öztürk
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