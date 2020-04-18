Mutlaka izlemeniz gereken unutulmaz filmler neler? İşte IMDb Top 25!

Evlerde fazlasıyla vakit geçirdiğimiz bu günlerde özellikle film arayışları da artış gösterdi. Film önerileri için araştırılma yapıldığında IMDb puanı da önemli bir kriter. Biz de sizler için IMDb puanı yüksek; mutlaka izlemeniz gereken 25 filmi araştırdık...