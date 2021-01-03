Müzik Tutkunlarına Özel Hediye Seçenekleri

Sennheiser, Klipsch, KEF, Bluesound, NAD, Audioengine ve Astell&Kern Oehlbach gibi mükemmel müzik kalitesi sunan markaları bir araya getiren Hifilife'da, yeni yıl heyecanını katlayacak hediye seçenekleri yer alıyor. Yeni yılda sevdiklerine fark yaratan teknolojik ürün almak isteyenler hala bu fırsatı kaçırmış değil; Hifilife'da hem niteliğiyle hem kalitesiyle çıtayı yükseltecek seçenekler bulabilirler.
Tasarım ve kullanım kolaylığı arayanlara
Doğal, detaylı ve dinamik bir ses sunarak her tarzı en iyi şekilde dinleneme imkanı sunan Klipsch T5 II True Wireless Kablosuz Kulak İçi Bluetooth Kulaklık, tasarım, verimlilik ve efsanevi akustiğin yanı sıra, kulağa kusursuz oturuş, mükemmel bas, gürültü izolasyonu ve uzun süren konforu ile harika bir deneyim sunuyor. Patentli oval kulak silikonları sayesinde uzun süre kullanımlarda dahi kulaktan düşmeden, konforlu ve rahat bir kullanım sağlıyor. Modelde 8 saat kulaklıklarda ve 24 saat taşıma kutusundaki batarya ile olmak üzere 32 saatlik özgür bir deneyim imkanı bulunuyor.
Mükemmel ahşap görünüm
Müziği en kaliteli şekilde sunan AudioEngine HD3 Aktif Bluetooth Hoparlör High-End ses kalitesiyle şık görünümü birleştiriyor. El yapımı ahşap kabinlerinin 3 farklı renk seçeneği ile her zevke hitap eden hoparlör; farklı cihaz ve uygulamalara kablosuz olarak bağlanarak tüm cihazlardan yüksek kaliteli müzik dinlemenize yardımcı oluyor. Yerleşik güç amplifikatörü ile hem alandan tasarruf etmenizi hem de başka bir stereo alıcı ya da harici bir güç amplifikatörüne bağlama ihtiyacınızı ortadan kaldıran model; çok yönlü yapısı ile dikkat çekiyor.
Özgürlüğüne düşkün olanlara
Giyilebilir ses teknolojilerine yeni bir boyut getiren Momentum True Wireless'ın son modeli ses deneyimini başka bir boyuta taşıyor. Kablosuz, yüksek kaliteli ses deneyimi sunan model, uzun saatler boyunca müzik dinlemek isteyen müzik tutkunları için özel olarak tasarlandı. Kulaktan hiç düşmeyen yapıdaki, geliştirilen dokunmatik komut özelliklerine sahip Momentum True Wireless 2, yüksek ses kalitesi ve 28 saat kullanım gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. ANC yani "aktif gürültü engelleme" özelliğine sahip olan ürün, pasif olarak çok iyi bir gürültü önleyiciye sahip.
Müziği hayatının her noktasına taşıyanlara
Audioengine 512 BT Kablosuz Taşınabilir Hoparlör, kaliteli müzik keyfini gittiğiniz her yerde yanınızda taşımanıza olanak sağlıyor. 30 metreye kadar çekim mesafesi ile profilleri uyduğu sürece tüm bluetooth cihazlar ile bağlanabilen model AUX ses girişi ile de kullanabiliyor. Boyutunun küçüklüğüne rağmen, özel olarak üretilen frekans aralığı, geniş driver'lar ve pasif bass radyatörü ile yüksek ses kalitesi sunan hoparlör; sıkı ve derin bassları, oldukça etkileyici mid aralığı, temiz yüksek frekansıyla dikkat çekiyor. 12 saatlik şarj süresi ile kusursuz bir seçenek.
Çok yönlü sistem
Klipsch'in, hoparlör kategorisinde öne çıkan tescilli teknolojisi Klipschorn boynuz tipi sürücüleri, kullanıcılarına benzersiz bir hassasiyet, kusursuz netlik ve zahmetsiz güç kombinasyonu sunuyor. Klipsch The One II - Heritage Serisi Bluetooth Aktif Hoparlör; boyutu, stili ve işlevselliği ile öne çıkarken, kristal netliğinde akustik bir ses performansı sunuyor. Kompakt ve çok yönlü sistemi ile dikkat çeken hoparlör, Bluetooth 4.0 kablosuz teknolojisi ve 3.5 mm analog ses çıkışı ile ister evde ister dışarıda, istenilen şekilde kolayca kullanılabiliyor.
Kusursuz performans
Sennheiser CX 400BT True Wireless Kulak İçi Bluetooth Kulaklık olağanüstü bir ses deneyimi vadediyor. Kişiselleştirilebilir kontroller, uzun ömürlü pil gücü ve gün boyu konfor tasarımı sunan kulaklık, günlük kullanım için de mükemmel bir tercih. Hareket halindeyken şarj edebilme özelliği bulunan CX 400BT, 7.5 saat pil ömrünün yanı sıra, şarj kutusu sayesinde ek 13 saat ile toplamda 21 saate kadar mükemmel sesi deneyimlemek isteyenler için kusursuzluğu ve konforu bir arada sunuyor.
- Klipsch T5 II True Wireless Kablosuz Kulak İçi Bluetooth Kulaklık - 2.099 TL
- AudioEngine HD3 Aktif Bluetooth Hoparlör - 4.439 TL
- Sennheiser Momentum True Wireless 2 ANC Kulak İçi Bluetooth Kulaklık - 2.799 TL
- Audioengine 512 BT Kablosuz Taşınabilir Hoparlör - 2.119 TL
- Klipsch The One II - Heritage Serisi Bluetooth Aktif Hoparlör - 3.349 TL
- Sennheiser CX 400BT True Wireless Kulak İçi Bluetooth Kulaklık - 1.799 TL
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